Реформа ТЦК: у Міноборони пояснили, що зміниться

Функції і завдання ТЦК будуть розділені на складники.

Реформа Територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки в Україні поділить їхні функції на три напрямки.

Про це перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк розповів у інтерв’ю виданню "Укрінформ".

Гаврилюк розповів про плани розділити функції і завдання, які покладаються на ТЦК та СП, на їхні складники. Генерал-лейтенант назвав ці складники.

"Наприклад, перший складник – соціальні питання – мають бути відокремлені. Другий складник – власне ТЦК. Вони і надалі займатимуться обліком резервістів і всіх військовозобов'язаних, призиватимуть їх на курси перепідготовки, направлятимуть на відповідні збори. І третій складник – це питання підготовки населення до проходження служби в Збройних силах чи підрозділах Сил безпеки і оборони. Цю функцію також плануємо відокремити", – розповів перший заступник міністра оборони.

Нагадаємо, напередодні речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев повідомив, що для військовослужбовців ТЦК планують розробити обов’язкові правила щодо поводження з військовозобов’язаними.