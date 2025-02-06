Для військовослужбовців ТЦК впровадять нові правила: що відомо

Терміни “бусифікація” та “людолови” мають зникнути з життя українців, оскільки вони є елементами російської ІПСО.

Для військовослужбовців територіальних центрів комплектування (ТЦК) планують розробити обов’язкові правила щодо поводження з військовозобов’язаними.

Про це в інтерв’ю hromadske розповів начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

За його словами, створити такі правила планують уже впродовж лютого 2025 року, щоб уникнути порушення прав людини та не викликати суспільного обурення.

"На жаль, так, негатив подекуди трапляється і з боку ТЦК. Але це не залишається непоміченим і не залишається без покарання. Проводяться розслідування, робляться відповідні висновки. Але що робить ворог? Він просто ці питання масштабує і нагнітає", – заявив Саранцев.

Він також зазначив, що терміни “бусифікація” та “людолови” мають зникнути з ужитку українців.

"Як би це зараз не звучало, адже “російська ІПСО” вже стає мемом. Проте це все дуже легко входить у наш вжиток", – підсумував Саранцев.

Нагадаємо, Росія організовує вибухи біля ТЦК та СП в Україні, щоб посіяти паніку й недовіру в суспільстві до Сил оборони. Ще одна ціль ворога – щоб люди боялися навіть просто ходити до ТЦК через страх постраждати.

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