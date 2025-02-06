Напад на ТЦК у Кам'янець-Подільську: у якому стані потерпілі

Стало відомо про стан потерпілих внаслідок вчорашньої трагічної події біля ТЦК у Кам'янець-Подільську. Медики докладають усіх зусиль для порятунку поранених.

Про це повідомив мер Кам'янця-Подільського Михайло Посітко.

Лікар, який перебуває під наглядом, у стані середньої тяжкості, стабільний. Йому проведено операцію з видалення гематоми та усунення перелому черепа. Наразі перебуває в реанімації.

Жінка у реанімації, стан важкий, стабілізована.

Військовий прооперований, уламки видалено. Стан середньої тяжкості, стабільний (перебуває у відділенні травматології).

Міський голова наголошує: лікарі забезпечені всім необхідним та роблять усе можливе для порятунку та стабілізації потерпілих.

"Громадо, закликаю утримуватися від негативних коментарів, що сіють розбрат у суспільстві. Пам'ятаймо, хто наш спільний ворог", - закликав він.

Раніше на Хмельниччині в Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК. За попередньою інформацією, загинув чоловік, ще четверо осіб дістали поранення.

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