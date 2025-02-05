Вибух біля ТЦК у Кам’янці-Подільському: в ОВА підтвердили дані про жертву

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив, що через вибух на території Кам’янець-Подільського районного ТЦК та СП загинула людина.

Про це Тюрін написав у Мережі.

"Сьогодні близько години тому на території Кам’янець-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався вибух. Наразі відомо про одного загиблого та 4 поранених осіб", – йдеться у заяві.

На місці події працюють усі відповідні служби Хмельницької області. Встановлюються причини та обставини вибуху.

Нагадаємо, вибух біля будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському пролунав 5 лютого близько 13:00. Повідомлялося про чотирьох поранених та одного загиблого.