Вибух біля ТЦК у Кам’янці-Подільському: в ОВА підтвердили дані про жертву

Правоохоронці встановлюють причини та обставини вибуху.
Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив, що через вибух на території Кам’янець-Подільського районного ТЦК та СП загинула людина.
Про це Тюрін написав у Мережі.
"Сьогодні близько години тому на території Кам’янець-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався вибух. Наразі відомо про одного загиблого та 4 поранених осіб", – йдеться у заяві.
На місці події працюють усі відповідні служби Хмельницької області. Встановлюються причини та обставини вибуху.
Нагадаємо, вибух біля будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському пролунав 5 лютого близько 13:00. Повідомлялося про чотирьох поранених та одного загиблого.
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