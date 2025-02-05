Обмін полоненими: Україна повернула додому 150 захисників

Україна 5 лютого здійснила новий обмін полоненими. З російського полону повернулися до дому 150 захисників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Сьогодні хороший день для всіх нас. Ми повертаємо з російського полону 150 наших захисників. Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну", - написав він.

Україна повернула 150 захисників / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, деякі з полонених перебували в неволі понад два роки. Сьогодні для них та їхніх родин — день, що вартий більше за роки очікування, адже вони повернулися додому живими та вільними.

Україна повернула 150 захисників до дому

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 21 січня до України повернули тіла 757 загиблих військових Сил оборони. Після ідентифікації їхні тіла будуть передані рідним для поховання.

Окрім того, повідомлялось, що 15 січня Україна провела обмін важкохворих та поранених полонених, повернувши з російського полону 25 українців з ампутаціями, втратами зору та важкими травмами.

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