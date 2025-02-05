Обмен пленными: Украина вернула домой 150 защитников

Украина 5 февраля осуществила новый обмен пленными. Из российского плена вернулись домой 150 защитников.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Сегодня хороший день для всех нас. Мы возвращаем из российского плена 150 наших защитников. Это солдаты, сержанты, офицеры. Военные Военно-Морских сил, которые попали в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военнослужащие Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, терроборонцы, а также полицейский. Все они с разных направлений фронта, но их объединяет общее: они боролись за Украину", — написал он.

Украина вернула 150 защитников / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, некоторые из пленных находились в неволе более двух лет. Сегодня для них и их семей — день, который стоит больше, чем годы ожидания, ведь они вернулись домой живыми и свободными.

Украина вернула 150 защитников в дом

Напомним, ранее мы писали о том, что 21 января в Украину вернули тела 757 погибших военных сил обороны. После идентификации их тела будут переданы родным для погребения.

Кроме того, сообщалось, что 15 января Украина провела обмен тяжелобольных и раненых пленных, вернув из российского плена 25 украинцев с ампутациями, потерями зрения и тяжелыми травмами.

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