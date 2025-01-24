Украина вернула тела 757 павших защитников

В Украину вернули 757 погибших военных сил обороны. Их тела после идентификации передадут родным для захоронения.

Об этом сообщили 24 января в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что "на щите" вернулись защитники:

451 – из Донецкого направления;

⁠71 из – Бахмутского направления;

51 с – Угледарского направления;

13 с – Луганского направления;

137 – из Запорожского направления;

из моргов на территории РФ возвращено 34 погибших.

Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины, Объединенного центра СБ Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросов лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Как сообщалось, 15 января Украина осуществила новый обмен тяжелобольных и раненых пленников.

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