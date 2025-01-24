Україна повернула тіла 757 полеглих захисників

Вдалося повернути військових, які загинули на різних напрямках.

До України повернули 757 загиблих військових Сил оборони. Їхні тіла після ідентифікації передадуть рідним для поховання.

Про це повідомили 24 січня у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається що "на щиті" повернулися оборонці:

451 - з Донецького напрямку;

⁠71 з - Бахмутського напрямку;

51 з - Вугледарського напрямку;

13 з - Луганського напрямку;

137 - із Запорізького напрямку;

з моргів на території РФ повернено 34 загиблих.

Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Як повідомлялося, 15 січня Україна здійснила новий обмін важкохворих та поранених полонених. З російського полону повернулися 25 українців — це військові і цивільні, що мають втрати зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм.

Читайте також:

Подробиці першого обміну-2025: боєць Азову у надважкому стані!