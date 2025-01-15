Первый обмен пленных в 2025 году: кто вернулся в Украину

Первое чудо в Новом году! 15 января из российского плена в Украину вернулись 25 военных и гражданских! Кого удалось освободить и кто посодействовал.

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Первый обмен в 2025 году! В Украину удалось вернуть еще 25 защитников, России отдали такое же количество пленных. Новый обмен пленниками произошел при поддержке ОАЭ. Зеленский уже рассказал, что среди уволенных есть защитники Мариуполя и "Азовстали", а также Харьковщины, Донбасса, Запорожья, Херсонщины, и отметил, что ребята имеют тяжелые ранения и болезни.

Возвращение своих людей домой – то, над чем Украина постоянно работает. И мы не остановимся, пока не вернем всех наших.

Сегодня домой, в Украину возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. В их числе защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь. Спасибо команде, которая ищет наших людей и организует эту важную работу. Благодарим Объединенные Арабские Эмираты за содействие, чтобы сегодняшнее событие стало возможным.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец добавил, что вернулись раненые и тяжелобольные защитники, очень долго находившиеся в плену. Кроме того, среди возвращенных есть также гражданский. Его оккупанты захватили на Киевщине и незаконно удерживали. В координационном штабе по обращению с военнопленными в свою очередь рассказали, что все репатриированные военнослужащие – это солдаты, матросы и сержанты. Они защищали Харьковское, Запорожское, Донецкое направления, город Мариуполь, в том числе Азовсталь. Домой возвращаются и получат должное лечение и реабилитацию представители Нацгвардии, ВСУ, в том числе ТРО, Военно-морских сил и Государственной пограничной службы Украины. Также удалось забрать раненых украинских военнослужащих из Курщины. Там отметили, что самому молодому уволенному – 24 года. Старшему – шестьдесят.

"Эти люди многое пережили без должной медицинской помощи и с негуманным отношением во вражеской неволе. Раненые имеют в частности потерю зрения, ампутации конечностей, сложные шаровые ранения и последствия минно-взрывных травм. Среди болезней — туберкулез, онкология, гангрена, что красноречиво свидетельствует об этом. условия, в которых приходится находиться нашим людям. Женевской конвенцией именно тяжелобольные и тяжелораненые должны быть возвращены в первую очередь".

Напомним, что предварительный обмен состоялся в канун нового года. Тогда удалось вернуть 189 украинцев, среди уволенных были защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного по разным направлениям фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе азовцы, пограничники, терробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных Сил. И также двое гражданских, захваченных в Мариуполе.

Тогда же в Координационном штабе по обращению с военнопленными отметили, что в канун Нового года произошел один из крупнейших обменов пленными с начала полномасштабного вторжения. А перед этим последний раз украинских защитников встречали из плена 19 октября. Тогда координационный штаб провел 58-й обмен военнопленными. Домой вернулись еще 95 защитников Украины. Особенность этого обмена была в том, что домой вернулись многие украинцы, получившие так называемые "приговоры" судебной системы страны-агрессорки и "осужденные": 28 к длительным срокам, а 20 – к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора. Среди освобожденных из плена нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны. Наши ребята защищали Мариуполь, Донбасс, Луганщину, Киевщину, Харьковщину, Черниговщину, Херсонщину. Среди уволенных – 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.

Напомним, в конце 2024 г. состоялся обмен военнопленными, в результате которого Украина вернула 189 своих граждан.

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