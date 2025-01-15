Перший обмін полонених 2025 року: хто повернувся до України

Перше диво у Новому році! 15 січня з російського полону до України повернулися 25 військових і цивільних! Кого вдалося визволити цього разу і хто посприяв.

Про це читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Перший обмін у 2025 році! До України вдалося повернути ще 25 захисників, Росії віддали таку ж кількість полонених. Новий обмін полоненими відбувся за підтримки ОАЕ. Зеленський уже розповів, що серед звільнених є захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, й зазначив, що хлопці мають важкі поранення та хвороби.

Повернення своїх людей додому – те, над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших.

Сьогодні додому, в Україну, повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові і цивільні. Серед них захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу. Дякую команді, яка шукає наших людей та організовує цю важливу роботу. Дякуємо Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою.

Омбудсмен Дмитро Лубінець додав, що повернулися поранені і тяжкохворі захисники, які дуже довго перебували в полоні. Крім того, серед повернутих є також цивільний. Його окупанти захопили на Київщині та незаконно утримували. В координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими в свою чергу розповіли, що усі репатрійовані військовослужбовці – це солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. Додому повертаються та отримають належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ, в тому числі ТрО, Військово-морських сил та Державної прикордонної служби України. Також вдалося забрати поранених українських військовослужбовців з Курщини. Там зазначили, що наймолодшому звільненому – 24 роки. Найстаршому – шістдесят.

"Ці люди багато пережили без належної медичної допомоги та з негуманним ставленням у ворожій неволі. Поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб - туберкульоз, онкологія, гангрена, що промовисто свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям. Згідно з Третьою Женевською конвенцією саме важкохворі та важкопоранені мають бути повернені у першу чергу".

Нагадаємо, що попередній обмін відбувся напередодні нового року. Тоді вдалося повернути 189 українців, серед звільнених були захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі.

Тоді ж у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що напередодні Нового року відбувся один із найбільших обмінів полоненими з початку повномасштабного вторгнення. А перед цим востаннє українських захисників зустрічали з полону 19 жовтня. Тоді координаційний штаб провів 58-й обмін військовополоненими. Додому повернулися ще 95 захисників України. Особливість цього обміну була в тому, що додому повернулися чимало українців, які отримали так звані "вироки" судової системи країни-агресорки та були "засуджені": 28 до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора. Серед звільнених з полону – нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони. Наші хлопці захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину. Серед звільнених – 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року відбувся обмін військовополоненими, в результаті якого Україна повернула 189 своїх громадян.

Читайте також: