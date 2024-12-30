Україна повернула додому 189 захисників: що відомо про один із найбільших обмінів

На завершення 2024 року одним із найкращих подарунків став обмін військовополоненими. В результаті якого вдалося повернути в Україну 189 українців.

Сльози на обличчях, посмішки та неймовірні емоції – такою була зустріч незламних воїнів, які пройшли російське пекло.

Що відомо про обмін військовими між Україною та РФ 30 грудня – читайте в ексклюзиві ТСН.ua

Один із найбільших обмінів 2024-го року

Україна і країна-агресорка РФ у понеділок, 30 грудня провели черговий обмін військовополоненими, внаслідок якого додому повернулося 189 українців.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, вдалося на Батьківщину військових, а саме: захисників "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, з різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери.

"Це нацгвардійці, зокрема "азовці", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських та Збройних сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі", – розповів глава держави.

Переговори про обмін відбувались за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.

Обмін військовополоненими 30 грудня – це 11 у 2024 році, а з початку повномасштабного вторгення 59.

За цей час додому повернулося 3956 українців.

Обмін перед Новим роком! Повернення 189 українців!

Кого вдалося повернути

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, зазначив, що чимало зі звільнених громадян України перебували в російському полоні понад два з половиною роки. Захисники мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення.

Одинадцятий за ліком обмін 2024 року дав змогу звільнити:

87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – ТрО),

43 – Нацгвардії,

33 – Держприкордонслужби,

24 – Військово-морських сил

двоє цивільних

Цього разу звільнено 173 рядових та сержантів та 14 офіцерів. Загалом вдалося повернути додому 189 наших громадян.

У КШ уточнили, що, крім Маріуполя та острова Зміїного, звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської АЕС. Також повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині.

Передноворічний обмін! Кого вдалося повернути з російського полону?

Зокрема, з російського полону повернувся колишній журналіст "Еспресо" Роман Борщ і маріупольський журналіст Олександр Гуділін, які воювали у лавах ЗСУ.

Морпіх і захисник Маріуполя Роман Борщ перебував у російському полоні 33 місяці. За цей час Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими неодноразово подавав його на обмін, проте Росія постійно відмовляла.

"Після 33 місяців перебування у ворожому полоні мій чоловік Захисник Маріуполя Роман Борщ повернувся додому в Україну. Дякую усім за підтримку нашої сім’ї!" - написала дружина Романа Оксана у Facebook.

"Ні на секунду не сумнівався, що повернуся додому. Слів не вистачає. До кінця не усвідомлюю, що це відбувається... Не віриться, що нарешті вдома. Я от навіть зараз тримаю руки за спиною... Просто звичка, але треба звикати до того, що знову вільна людина", – розповів Роман.

Український захисник був серед оборонців Маріуполя. "Роман обороняв Україну від 2018 року, в полон потрапив у 2022 році після широкомасштабного вторгнення, обороняючи український Маріуполь", – повідомили на сторінці "Пласт у світі".

За даними маріупольського видання 0629.com.ua, Олександр Гуділін вступив до лав територіальної оборони Маріуполя ще до початку повномасштабного вторгнення. Служив у складі 107 батальйону 109 бригади територіальної оборони. На початку квітня 2022 року потрапив у полон.

Фото: 0629.com.ua

Серед звільнених також – пятеро вінничан.

Як повідомляє перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна, це Олександр, Руслан, Олександр, Максим і Юрій

"Дякуємо усім, хто працює над поверненням наших людей! Ми чекаємо вдома кожного та кожну!" – зазначила Наталя Заболотна.

Голова харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що двоє звільнених захисників – мешканці Харківської області, зокрема, один військовий із селища Сахновщина Берестинського району, другий із селища Борова Чугуївського району.

Очільник Волинської овва Іван Рудницький зауважив, що серед звільнених військовополонених також троє волинян:

Миронюк Ярослав Степанови ч, 1996 року народження, селище Голоби,

ч, 1996 року народження, селище Голоби, Павляк Ігор Олегович , 1981 р.н. з міста Луцьк,

, 1981 р.н. з міста Луцьк, Романюк Юрій Федорович, 1973 року народження, село Струмівка.

Незламність духу

Дорогою додому, звільнені з полону захисники раділи рідній мові та теплим словам. Зокрема, в автобусі вони читають листівки-привітання, які написані українською, з посмішками на обличчі.

Один із військових декламував вірш українського поета Володимира Сосюри "Любіть Україну". Відео розмістив у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Вірш поета Володимира Сосюри декламує військовослужбовець, звільнений з полону

Найкращий новорічний подарунок

Максим Жорін екскомандир полку "АЗОВ" назвав повернення військовополонених українців додому – "найкращим новорічним подарунком".

"Наші люди вдома – найкращий подарунок, який може бути. Вітаю всіх, хто повернувся, особливо наших азовських братів. І нагадую, що сотні азовців ще залишаються під контролем ворога, в найгірших і найважчих умовах!" – написав Жорін.

Командир 12 бригади спеціального призначення "Азов", Герой України Денис Прокопенко на своїй сторінці у Facebook зазначив, що з російського полону повернулися додому 11 військовослужбовців бригади. За його словами, сьогодні кожен із тих, хто пройшов пекло, яке влаштували росіяни, зможе побачити та обійняти своїх рідних, хто проведе зимові свята в колі близьких.

Зустріч звільнених захисників зі своїми рідними \ джерело: телеграм Володимира Зеленського

Зустріч звільнених з полону захисників \ джерело: Національна гвардія України

"Я вітаю з поверненням кожного, хто сьогодні нарешті зможе побачити та обійняти своїх рідних, хто проведе зимові свята в колі близьких, а не під наглядом вєртухаїв. Дякую вам за вашу мужність та силу духу", – написав Прокопенко.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зауважили, що"довгоочікуваний обмін, щастя, сльози радості - новорічні дива бувають. Але ми пам'ятаємо про всіх, хто залишається у ворожій неволі".

Там зауважили, що робота зі звільнення інших військовополонених триває.

Емоційна зустріч із рідними

Чимало звільнених з полону уже зустрілися зі своїми рідними.

Зустріч звільнених захисників зі своїми рідними \ джерело: телеграм Володимира Зеленського

Зустріч звільнених захисників зі своїми рідними \ джерело телеграм Володимира Зеленського

Зустріч звільнених захисників зі своїми рідними \ джерело: телеграм Володимира Зеленського

Зокрема, відео зустрічі опублікував у своєму Telegram президент Володимир Зеленський.

На ньому видно, як щиро радіють захисники зустрічі із найріднішими.

Емоційна зустріч звільнених захисників зі своїми рідними

Що чекає на військових після повернення

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазначив, що після обміну всі звільнені з полону пройдуть медичний огляд, отримають необхідну психологічну допомогу, пройдуть курс реабілітації та реінтеграції в суспільство.

Також будуть відновлені документи та банківські картки, звільнені зможуть отримати всі належні виплати.

Нагадаємо, раніше попередній обмін відбувся 18 жовтня 2024 року. Тоді Україна повернула 95 українських захисників.

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