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Україна повернула додому 189 захисників: що відомо про один із найбільших обмінів

Україна повернула додому 189 захисників: що відомо про один із найбільших обмінів

Зустріч звільнених з полону захисників / Фото: facebook/Національна гвардія України

Звільнені захисники уже зустрілися зі своїми рідними

На завершення 2024 року одним із найкращих подарунків став обмін військовополоненими. В результаті якого вдалося повернути в Україну 189 українців.

Сльози на обличчях, посмішки та неймовірні емоції – такою була зустріч незламних воїнів, які пройшли російське пекло.

Що відомо про обмін військовими між Україною та РФ 30 грудня – читайте в ексклюзиві ТСН.ua

Один із найбільших обмінів 2024-го року

Україна і країна-агресорка РФ у понеділок, 30 грудня провели черговий обмін військовополоненими, внаслідок якого додому повернулося 189 українців.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, вдалося на Батьківщину військових, а саме: захисників "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, з різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери.

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"Це нацгвардійці, зокрема "азовці", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських та Збройних сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі", – розповів глава держави.

Переговори про обмін відбувались за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.

Обмін військовополоненими 30 грудня – це 11 у 2024 році, а з початку повномасштабного вторгення 59.

За цей час додому повернулося 3956 українців.

Обмін перед Новим роком! Повернення 189 українців!

Обмін перед Новим роком! Повернення 189 українців!

Кого вдалося повернути

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, зазначив, що чимало зі звільнених громадян України перебували в російському полоні понад два з половиною роки. Захисники мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення.

Одинадцятий за ліком обмін 2024 року дав змогу звільнити:

  • 87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – ТрО),
  • 43 – Нацгвардії,
  • 33 – Держприкордонслужби,
  • 24 – Військово-морських сил
  • двоє цивільних

Цього разу звільнено 173 рядових та сержантів та 14 офіцерів. Загалом вдалося повернути додому 189 наших громадян.

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У КШ уточнили, що, крім Маріуполя та острова Зміїного, звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської АЕС. Також повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині.

Передноворічний обмін! Кого вдалося повернути з російського полону?

Передноворічний обмін! Кого вдалося повернути з російського полону?

Зокрема, з російського полону повернувся колишній журналіст "Еспресо" Роман Борщ і маріупольський журналіст Олександр Гуділін, які воювали у лавах ЗСУ.

Морпіх і захисник Маріуполя Роман Борщ перебував у російському полоні 33 місяці. За цей час Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими неодноразово подавав його на обмін, проте Росія постійно відмовляла.

"Після 33 місяців перебування у ворожому полоні мій чоловік Захисник Маріуполя Роман Борщ повернувся додому в Україну. Дякую усім за підтримку нашої сім’ї!" - написала дружина Романа Оксана у Facebook.

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"Ні на секунду не сумнівався, що повернуся додому. Слів не вистачає. До кінця не усвідомлюю, що це відбувається... Не віриться, що нарешті вдома. Я от навіть зараз тримаю руки за спиною... Просто звичка, але треба звикати до того, що знову вільна людина", – розповів Роман.

Український захисник був серед оборонців Маріуполя. "Роман обороняв Україну від 2018 року, в полон потрапив у 2022 році після широкомасштабного вторгнення, обороняючи український Маріуполь", – повідомили на сторінці "Пласт у світі".

За даними маріупольського видання 0629.com.ua, Олександр Гуділін вступив до лав територіальної оборони Маріуполя ще до початку повномасштабного вторгнення. Служив у складі 107 батальйону 109 бригади територіальної оборони. На початку квітня 2022 року потрапив у полон.

© 0629.com.ua
Фото: 0629.com.ua

Серед звільнених також – пятеро вінничан.

Як повідомляє перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна, це Олександр, Руслан, Олександр, Максим і Юрій

"Дякуємо усім, хто працює над поверненням наших людей! Ми чекаємо вдома кожного та кожну!" – зазначила Наталя Заболотна.

Голова харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що двоє звільнених захисників – мешканці Харківської області, зокрема, один військовий із селища Сахновщина Берестинського району, другий із селища Борова Чугуївського району.

Очільник Волинської овва Іван Рудницький зауважив, що серед звільнених військовополонених також троє волинян:

  • Миронюк Ярослав Степанович, 1996 року народження, селище Голоби,
  • Павляк Ігор Олегович, 1981 р.н. з міста Луцьк,
  • Романюк Юрій Федорович, 1973 року народження, село Струмівка.

Незламність духу

Дорогою додому, звільнені з полону захисники раділи рідній мові та теплим словам. Зокрема, в автобусі вони читають листівки-привітання, які написані українською, з посмішками на обличчі.

Один із військових декламував вірш українського поета Володимира Сосюри "Любіть Україну". Відео розмістив у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Вірш поета Володимира Сосюри декламує військовослужбовець, звільнений з полону

Вірш поета Володимира Сосюри декламує військовослужбовець, звільнений з полону

Найкращий новорічний подарунок

Максим Жорін екскомандир полку "АЗОВ" назвав повернення військовополонених українців додому – "найкращим новорічним подарунком".

"Наші люди вдома – найкращий подарунок, який може бути. Вітаю всіх, хто повернувся, особливо наших азовських братів. І нагадую, що сотні азовців ще залишаються під контролем ворога, в найгірших і найважчих умовах!" – написав Жорін.

Командир 12 бригади спеціального призначення "Азов", Герой України Денис Прокопенко на своїй сторінці у Facebook зазначив, що з російського полону повернулися додому 11 військовослужбовців бригади. За його словами, сьогодні кожен із тих, хто пройшов пекло, яке влаштували росіяни, зможе  побачити та обійняти своїх рідних, хто проведе зимові свята в колі близьких.

Зустріч звільнених захисників зі своїми рідними \ джерело: телеграм Володимира Зеленського / ©
Зустріч звільнених захисників зі своїми рідними \ джерело: телеграм Володимира Зеленського
Зустріч звільнених з полону захисників \ джерело: Національна гвардія України / ©
Зустріч звільнених з полону захисників \ джерело: Національна гвардія України

"Я вітаю з поверненням кожного, хто сьогодні нарешті зможе побачити та обійняти своїх рідних, хто проведе зимові свята в колі близьких, а не під наглядом вєртухаїв. Дякую вам за вашу мужність та силу духу", – написав Прокопенко.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зауважили, що"довгоочікуваний обмін, щастя, сльози радості - новорічні дива бувають. Але ми пам'ятаємо про всіх, хто залишається у ворожій неволі".

Там зауважили, що робота зі звільнення інших військовополонених триває.

Емоційна зустріч із рідними

Чимало звільнених з полону уже зустрілися зі своїми рідними.

Зустріч звільнених захисників зі своїми рідними \ джерело: телеграм Володимира Зеленського / ©
Зустріч звільнених захисників зі своїми рідними \ джерело: телеграм Володимира Зеленського
Зустріч звільнених захисників зі своїми рідними \ джерело телеграм Володимира Зеленського / ©
Зустріч звільнених захисників зі своїми рідними \ джерело телеграм Володимира Зеленського
Зустріч звільнених захисників зі своїми рідними \ джерело: телеграм Володимира Зеленського / ©
Зустріч звільнених захисників зі своїми рідними \ джерело: телеграм Володимира Зеленського

Зокрема, відео зустрічі опублікував у своєму Telegram президент Володимир Зеленський.

На ньому видно, як щиро радіють захисники зустрічі із найріднішими.

Емоційна зустріч звільнених захисників зі своїми рідними

Емоційна зустріч звільнених захисників зі своїми рідними

Що чекає на військових після повернення

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазначив, що після обміну всі звільнені з полону пройдуть медичний огляд, отримають необхідну психологічну допомогу, пройдуть курс реабілітації та реінтеграції в суспільство.

Також будуть відновлені документи та банківські картки, звільнені зможуть отримати всі належні виплати.

Нагадаємо, раніше попередній обмін відбувся 18 жовтня 2024 року. Тоді Україна повернула 95 українських захисників

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