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95 українських захисників повернулись з полону (фото)

95 українських захисників повернулись з полону (фото)

Робимо все, щоб витягнути всіх наших, кого утримує Росія - Зеленський / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент подякував команді, яка допомогла повернути українців.

95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у повідомленні у соціальних мережах. 

Кожного разу, коли Україна рятує своїх людей із російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто перебуває в російській неволі. 

"Дякую команді, яка займається пошуком і звільненням полонених. Робимо все, щоб витягнути всіх наших, кого утримує Росія. Вдячність воїнам, які поповнюють обмінний фонд, і всім партнерам, які допомагають", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо,18 жовтня до України повернули 501 загиблого військового. Їхні тіла після ідентифікації передадуть рідним для поховання.

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