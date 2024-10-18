Білий дім підтримує План перемоги, який запропонував Зеленський – Кірбі

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує запропонований президентом України Володимиром Зеленським План перемоги.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

При цьому він не став вдаватися у подробиці.

"Ми все ще розглядаємо його [План перемоги] в деталях. Тому я не збираюся вдаватися до подробиць кожного окремого пункту. Але скажу, що, як ми чітко дали зрозуміти, ми підтримуємо план президента Зеленського щодо справедливого миру", – сказав він.