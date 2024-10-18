Белый дом поддерживает План победы, предложенный Зеленским – Кирби

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома сообщил, что предложенный план все еще рассматривают в деталях.

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским План победы.

Об этом в пятницу, 18 октября, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в Берлине.

При этом он не стал вдаваться в подробности.

"Мы все еще рассматриваем его [План победы] в деталях. Поэтому я не собираюсь вдаваться в подробности каждого отдельного пункта. Но скажу, что, как мы четко дали понять, мы поддерживаем план президента Зеленского относительно справедливого мира", – сказал Джон Кирби.

При этом представитель Совета нацбезопасности Белого дома заверил, что Соединенные Штаты не будут вести переговоры относительно Украины без ведома украинского правительства.

"Мы точно не собираемся вести какие-то дискуссии об Украине без Украины, и мы точно не собираемся вести дискуссии с иностранными лидерами, которые не согласны с планом президента Зеленского относительно справедливого мира и членства в НАТО", — добавил он.

Напомним, в среду, 16 октября, Владимир Зеленский наконец-то представил План победы Украины в Верховной Раде. Обнародованные пункты были неоднозначно восприняты украинским обществом.

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