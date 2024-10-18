На Кубе произошел масштабный блэкаут: миллионы людей остались без света

На Кубе произошел блэкаут из-за проблем с одной из крупнейших электростанций, в результате чего миллионы людей остались без электричества.

Об этом сообщило агентство Reuters.

На Кубе электростанция Антонио Гутьераса в Матансасе вышла из строя незадолго до полудня, что привело к блэкауту. В этой связи чиновники отменили предоставление жизненно важных услуг, закрыли школы и университеты до воскресенья, а также запретили развлекательные и культурные мероприятия, закрыв ночные клубы.

Правительство отметило, что в пятницу на работу выйдут только работники пищевой промышленности и здравоохранения. Энергетики не смогли прогнозировать, сколько времени понадобится для возобновления электроснабжения. Из-за нехватки горючего, вызванного сильным ветром и штормом после урагана "Милтон", кубинцы начали активно пользоваться генераторами.

Премьер-министр Мануэль Марреро подчеркнул, что нехватка горючего является критическим фактором, а президент Мигель Диас-Канель заверил, что энергетическая проблема остается приоритетом для руководства страны, и "не будет покоя, пока электроснабжение не возобновится".

Напомним, энергетическая система Украины получила серьезные повреждения из-за многочисленных ударов со стороны России. Это приведет к большой нехватке электроэнергии зимой, особенно в восточных регионах страны.

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