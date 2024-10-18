На Кубі стався масштабний блекаут: мільйони людей залишились без світла

На Кубі стався блекаут через проблеми з однією з найбільших електростанцій, внаслідок чого мільйони людей залишилися без електрики.

Про це повідомило агентство Reuters.

На Кубі електростанція Антоніо Гутьєраса в Матансасі вийшла з ладу незадовго до полудня, що призвело до блекауту. У зв'язку з цим чиновники скасували надання життєво важливих послуг, закрили школи та університети до неділі, а також заборонили розважальні та культурні заходи, закривши нічні клуби.

Уряд зазначив, що у п'ятницю на роботу вийдуть лише працівники харчової промисловості та охорони здоров'я. Енергетики не змогли прогнозувати, скільки часу знадобиться для відновлення електропостачання. Через брак пального, викликаного сильним вітром і штормом після урагану "Мілтон", кубинці почали активно користуватися генераторами.

Прем'єр-міністр Мануель Марреро підкреслив, що нестача пального є критичним фактором, а президент Мігель Діас-Канель запевнив, що енергетична проблема залишається пріоритетом для керівництва країни, і "не буде спокою, поки електропостачання не відновиться".

Нагадаємо, енергетична система України зазнала серйозних ушкоджень через численні удари з боку Росії. Це призведе до великого браку електроенергії взимку, особливо в східних регіонах країни.

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