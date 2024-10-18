В Україні може зрости тариф на світло: скільки доведеться платити

Навесні 2025 року тариф на електроенергію для українців може зрости до 4,7 грн за кіловат-годину.

Таке припущення висловив очільник Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі "Новини.LIVE".

Він зазначив, що нинішні тарифи для населення є суттєво нижчими за оптові, що створює дефіцит на енергоринку.

"Тариф для населення у рази менший за оптовий тариф на ринку електроенергії, до цього ще треба додати ПДВ і ще два тарифи на перевадання електроенергії мережами "Укренерго" і розподіл по мережам обленерго. На оптовому ринку електричної енергії, звісно, вартість електроенергії збільшується через те, що формується дефіцит. Додаємо ще імпорт на рівні 1,8 гігават-години в ранковий і вечірній час", — пояснив він.

"У мене є інсайд, що, можливо, буде підвищення в коридорі 25-50 копійок", — сказав він.

Нагадаємо, що в Україні від 1 жовтня зросте ціна на електрику для однієї категорії споживачів. Більше про це читайте в новині.

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