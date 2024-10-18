Ми бачимо три різних шляхи: Зеленський про співпрацю з США після виборів

Володимир Зеленський визнає, що результат виборів у США буде вирішальним для майбутнього України та її амбіцій щодо НАТО.

Невдовзі у США відбудуться вибори, за результатами яких оберуть нового президента. Президент Володимир Зеленський визнав, що результат цих виборів наступного місяця буде вирішальним для майбутнього України та її амбіцій щодо НАТО.

Про це український лідер сказав виданню Financial Times, з яким поспілкувався після брифінгу 27 лідерів ЄС про свій план у Брюсселі.

Financial Times зазначає, що віце-президентка і кандидатка від Демократичної партії на пост президента США Камала Гарріс заявила, що в майбутньому обміркує членство України в НАТО, а кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував військову допомогу США Києву і заявив, що врегулює конфлікт, як тільки його оберуть.

Також читайте Чи вступить Україна в НАТО: у Байдена відповіли

"Я не знаю, якою буде пропозиція до нас після виборів (в США – 24 Канал)...Ми бачимо три різних шляхи вперед", – сказав Зеленський.

Одним з таких шляхів, за словами українського президента, буде продовження підтримки, але союзники все ще "бояться деяких ризиків".

"Залежно від того, хто переможе в боротьбі за Білий дім, "ми бачимо (два – ред.) інших шляхи. Буде більш позитивним? Чи менш позитивним? Чесно кажучи, не знаю. І це дуже чутливо для наших людей", – зазначив президент України.

Раніше повідомлялось про ймовірність того, що президент США Джо Байден може схвалити просування України до НАТО до кінця свого терміну.

План перемоги: Україні потрібні зброя і запрошення до НАТО

Читайте провідні новини дня: