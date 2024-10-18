Чи вступить Україна в НАТО: у Байдена відповіли

Серед членів НАТО поки що немає консенсусу щодо запрошення України до Альянсу.

План перемоги президента Володимира Зеленського у першому пункті передбачає, що Україну вже зараз мають запросити до НАТО. Втім, у Байдена кажуть, що зробити це поки неможливо.

Про це повідомляє високопоставлений представник адміністрації президента США, йдеться на сайті Білого дому.

Серед членів НАТО триває дискусія щодо запрошення. Наразі немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні вступ.

Водночас у Білому домі нагадали, що на саміті НАТО, що відбувся в липні, всі 32 члени Альянсу підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства.

Отже, питання полягає в тактиці того, як заохочувати цей шлях і як досягти консенсусу щодо наступних кроків. У Білому домі заявили, що "президент Байден хоче, щоб Україна перемогла, і США забезпечить ці зусилля належними ресурсами".

Зі слів представника адміністрації Байдена, "на карту поставлено дуже багато".

Раніше посол України в Великій Британії Валерій Залужний заявив, що Україна підсилить НАТО, ставши ініціатором змін. Адже війна змінюється, а Альянс має готуватися до неї та перебудовувати свою військову спроможність.

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