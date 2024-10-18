Вступит ли Украина в НАТО: у Байдена ответили

Среди членов НАТО пока нет консенсуса по приглашению Украины в Альянс.

План победы президента Владимира Зеленского в первом пункте предусматривает, что Украину уже сейчас должны пригласить в НАТО. Впрочем, у Байдена говорят, что сделать это пока невозможно.

Об этом сообщает высокопоставленный представитель администрации президента США, говорится на сайте Белого дома.

Среди членов НАТО продолжается дискуссия по приглашению. Пока нет консенсуса относительно того, чтобы предложить Украине вступление.

В то же время в Белом доме напомнили, что на состоявшемся в июле саммите НАТО все 32 члена Альянса подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству.

Итак, вопрос заключается в тактике того, как поощрять этот путь и как достичь консенсуса по поводу следующих шагов. В Белом доме заявили, что "президент Байден хочет, чтобы Украина победила, и США обеспечит эти усилия надлежащими ресурсами".

По словам представителя администрации Байдена, "на карту поставлено очень многое".

Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина усилит НАТО, став инициатором перемен. Ведь война меняется, а Североатлантический союз должен готовиться к ней и перестраивать свою военную способность.

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