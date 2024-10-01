Байден може схвалити просування України до НАТО до кінця свого терміну — FT

Український лідер Володимир Зеленський залишив Вашингтон без ключових досягнень щодо двох важливих питань: дозволу США на використання західної зброї для дальніх ударів по російській території та прогресу в питанні вступу України до НАТО. Адміністрація Байдена протистоїть обом питанням, побоюючись, що це може спонукати Москву до ескалації конфлікту, що потенційно залучить США та інших союзників.

Про це пише Financial Times.

Американські офіційні особи не були вражені "планом перемоги" Зеленського, який включає запити на великі поставки західної зброї. Радник, який допомагав готувати документ, зазначив, що у Зеленського не було вибору, окрім як знову наголосити на необхідності членства в НАТО, оскільки будь-яке інше рішення сприймалося б як відступ у питанні західних гарантій безпеки, які українці вважають необхідними.

"Земля в обмін на членство в НАТО — це єдина реальна стратегія, і всі це знають", — зазначив один із високопоставлених західних чиновників. "Ніхто не скаже цього вголос... але це єдиний варіант на столі". Однак навіть це потребувало б значного розгортання сил США та їхніх партнерів, на що будь-яка адміністрація у Вашингтоні, як Демократична, так і Республіканська, швидше за все, не погодиться через зосередженість на загрозі з боку Китаю. Питання полягає в тому, чи європейські країни готові взяти на себе більшу частину цього тягаря.

І чи погодиться Росія на вступ України до альянсу, прагнучи вже десятиліття запобігти її зближенню із Заходом? Багато хто по обидва боки Атлантики вважає це малоймовірним.

"Не думаю, що Росія погодиться на наше вступ до НАТО", — сказав високопоставлений український чиновник.

Будь-який варіант, окрім повноправного членства, навряд чи зупинить військову агресію Кремля. "Навіть якщо ми отримаємо запрошення до НАТО, це нічого не означатиме. Це політичне рішення", — додав український чиновник.

На, можливо, останній своїй поїздці до Європи перед завершенням президентського терміну, Байден головуватиме на зустрічі України та її союзників у Німеччині 12 жовтня.

Західний чиновник, обізнаний із переговорами Зеленського у Вашингтоні, заявив, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися просунути статус заявки України на членство в НАТО до завершення свого терміну в січні.

Нагадаємо, 29 вересня президент США Джо Байден заявив, що Україна виграє війну проти РФ.

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