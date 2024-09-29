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Байден зробив нову заяву про Україну

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Байден зробив нову заяву про Україну

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

Очільник США запевнив Україну в підтримці.

Президент США Джо Байден заявив, що Україна виграє війну проти РФ.

Про це йдеться у дописі на сторінці президента США у соцмережі Х.

"Україна переможе у цій війні. І США продовжуватимуть стояти поруч з нею на кожному кроці цього шляху", - сказав Байден.

На сторінці президента США також опубліковано відеоролик про нещодавні перемовини з главою України Володимиром Зеленським. Там Байден підтвердив намір підтримувати Україну, зокрема, на шляху до НАТО і ЄС.

Байден запевнив, що Штати продовжать свою підтримку наші державі.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомляли, що президент США Джо Байден приховав документ, в якому описана стратегія використання допомоги для перемоги. У WSJ йшлося про те, що Байден не виконує свою обіцянку щодо України.

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