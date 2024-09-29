Хусити випустили ракету по аеропорту в Ізраїлі: що відомо

За заявою єменських хуситів, там приземлявся літак з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

ЦАХАЛ перехопив балістичну ракету, яка, як стверджують хусити, була націлена на літак прем'єр-міністра Нетаньягу в Бен-Гуріоні — найбільшому міжнародному аеропорту Ізраїлю, розташованому за 14 км на південний схід від міста Тель-Авів.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Балістичну ракету класу "земля-земля", запущену по Ізраїлю з Ємену в суботу (28 вересня) ввечері, була збита засобами протиповітряної оборони "поза кордоном країни", — завила ізраїльська армія.

В поліції завили, що уламки ракети впали поблизу єрусалимської громади Цур Хадасса. Там зафіксовано незначні ушкодження.

Водночас лідер хуситів Абдул Малік аль-Хусі виступив по телебаченню, де пообіцяв, що смерть лідера ліванського угруповання "Хезболла" Хасана Насралли, якого ліквідував Ізраїль, "не буде марною".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що система протиповітряної оборони перехопила ракету хуситів за межами території Ізраїлю.

Ракета була збита за допомогою системи протиракетної оборони великої дальності Arrow, яка призначена для знищення балістичних ракет, коли вони ще знаходяться поза атмосферою.

Нагадаємо, лідер хуситів Абдул Малік аль-Хуті сказав, що смерть лідера "Хезболли" Хасана Насралли "не буде марною". Він заявив, що такі великі жертви та "велика несправедливість не будуть марними".

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