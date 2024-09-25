США та інші члени НАТО не хочуть, щоб Україна вступала до Альянсу – Ердоган

Відносини Росії з Туреччиною продовжуються у політичній, економічній, культурній сферах, а також у сфері оборонної промисловості, зазначив Ердоган.

Туреччина має намір "без поспіху" розглядати питання вступу України до НАТО. Водночас частина країн нібито виступає проти українського членства.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на інтерв'ю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана для NBC News.

За словами Ердогана, США та інші країни НАТО "не хочуть, щоб Україна була державою-членом".

"Це не ті питання, з якими потрібно поспішати. І коли ми ухвалюємо рішення, ми завжди враховуємо позицію інших країн-членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом та ухвалюємо остаточне рішення відповідно", – заявив турецький лідер.

За словами Ердогана, Туреччина стежитиме за розвитком подій, обговореннями і прийде до остаточного рішення у цьому питанні.

Водночас турецький президент зазначив, що відносини Росії з Туреччиною продовжуються у політичній, економічній, культурній сферах, а також у сфері оборонної промисловості.

"У них (стосунках з РФ – ред.) багато вимірів, і наша солідарність, наша взаємодія триває, і з кожним днем ці відносини розширюються в економічному плані", – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом нагадав про зобов'язання країн-членів Альянсу перед Україною.

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