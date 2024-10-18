В Украине может вырасти тариф на свет: сколько придется платить

Стоимость электроэнергии может вырасти на 25-50 копеек за киловатт-час.

Весной 2025 года тариф на электроэнергию для украинцев может вырасти до 4,7 грн за киловатт-час.

Такое предположение высказал глава Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире "Новости.LIVE".

Он отметил, что нынешние тарифы для населения существенно ниже оптовых, что создает дефицит на энергорынке.

"Тариф для населения в разы меньше оптового тарифа на рынке электроэнергии, к этому еще нужно добавить НДС и еще два тарифа на поставку электроэнергии сетями "Укрэнерго" и распределение по сетям облэнерго. На оптовом рынке электрической энергии, конечно, стоимость электроэнергии увеличивается из-за того, формирующийся дефицит", - объяснил он.

"У меня есть инсайд, что, возможно, будет повышение в коридоре 25-50 копеек", — сказал он.

Напомним, что в Украине с 1 октября вырастет цена на электричество для одной категории потребителей. Больше об этом читайте в новости.

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