Як економити електроенергію вдома: дієві способи

При регулярному скороченні споживання можна заощадити до 15% світла на місяць.

Споживання електроенергії в Україні останніми роками стрімко зросло. Разом з тим зросла і вартість ресурсу — на цілих на 600%. Тому питання економії електроенергії в Україні не втрачає актуальності.

Як знизити споживання електроенергії - розповідаємо далі.

Скорочення споживання і оптимізації роботи електроприладів

Для цього доведеться системно виконувати прості правила економії електроенергії:

Не забувайте гасити світло.

Протирайте лампочки і плафони. Вит здивуйтеся, але пил здатен "з'їсти" до 20% випромінюваного світла. Протираючи лампи під час вбирання, ви істотно поліпшите якість освітлення в будинку.

Вит здивуйтеся, але пил здатен "з'їсти" до 20% випромінюваного світла. Протираючи лампи під час вбирання, ви істотно поліпшите якість освітлення в будинку. Мийти вікна частіше. Пил перешкоджає потраплянню в приміщення природного світла, тому вам доводиться частіше включати штучне освітлення, витрачаючи електроенергію.

Пил перешкоджає потраплянню в приміщення природного світла, тому вам доводиться частіше включати штучне освітлення, витрачаючи електроенергію. Гарячі страви в холодильнику. У такому разі, для підтримки заданої температури, холодильник витрачає в рази більше електроенергії.

У такому разі, для підтримки заданої температури, холодильник витрачає в рази більше електроенергії. Регулярно розморожуйте холодильник . Наявність льоду на стінках пристрою підвищує його енергоспоживання на 15-20%.

. Наявність льоду на стінках пристрою підвищує його енергоспоживання на 15-20%. Вимикайте побутову техніку. Телевізор, мікрохвильова піч, електрочайник — це ті прилади, які працюють фоновому режимі.

Телевізор, мікрохвильова піч, електрочайник — це ті прилади, які працюють фоновому режимі. Прання в холодній воді . На сьогодні є чимало засобів для прання в холодній воді.

. На сьогодні є чимало засобів для прання в холодній воді. Переведіть бойлер на економний режим.

Ці способи можуть допомогти заощадити до 15% світла в місяць.

Переобладнання приміщення

Для початку, можна замінити всі лампочки на світлодіодні.

LED-лампа потужністю 10W генерує стільки ж світла, як і звичайна лампа розжарювання потужністю 100W, тільки при цьому споживає на 90% менше електроенергії. До того ж, термін служби світлодіодної лампочки становить близько 15 років, а лампи розжарювання — приблизно 4 місяці.

Утеплення будинку. Через щілини в вікнах може витрачатися до 50% всього тепла. Для цього можна замінити старі рами на сучасні, металопластикові; утеплити балкон і вхідні двері; встановити за батареями відображаючі екрани з пенофола або фольги.

Сучасна побутова техніка. Нова побутова техніка має класифікацію енергоефективності, і може заощадити до 50% витрат на електрику.

Оновіть лічильники. Встановлення високоточних приладів обліку електроенергії допоможе істотно скоротити споживання світла.

Перегляд тарифу

Від 6 січня 2021 року №15, НКРЕКП скасувала ряд пільгових тарифів на електроенергію в Україні. Однак, актуальним залишається "нічний тариф".

Зокрема, доба діляться на дві тарифні зони: денну — від 7.00 до 23.00, і нічну — з 23.00 до 7.00. Нічний на 50% нижче денного, а денний — це стандартний цінник за світло на поточний момент.

Щоб перейти на нічний тариф, абоненту потрібно подати відповідну заяву постачальнику, і встановити двотарифний лічильник, який зможе рахувати кіловати окремо вночі і вдень.

Зазначимо, що наступного року електроенергія для населення наступного року дорожчати не буде.