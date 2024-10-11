Как экономить электроэнергию дома: действенные способы

При регулярном сокращении потребления можно сэкономить до 15% света в месяц.
Потребление электроэнергии в Украине в последние годы резко возросло. Вместе с тем, возросла и стоимость ресурса — на целых на 600%. Потому вопрос экономии электроэнергии в Украине не теряет актуальности.
Как снизить потребление электроэнергии – рассказываем дальше.
Сокращение потребления и оптимизации работы электроприборов
Для этого придется системно выполнять простые правила экономии электроэнергии:
- Не забывайте гасить свет.
- Протирайте лампочки и плафоны. Вы удивитесь, но пыль способна "съесть" до 20% излучаемого света. Протирая лампы во время впитывания, вы существенно улучшите качество освещения в доме.
- Мыть окна чаще. Пыль препятствует попаданию в помещение природного света, поэтому вам приходится чаще включать искусственное освещение, тратя электроэнергию.
- Горячие блюда в холодильнике. В таком случае, для поддержания заданной температуры холодильник расходует в разы больше электроэнергии.
- Регулярно размораживайте холодильник. Наличие льда на стенах устройства увеличивает его энергопотребление на 15-20%.
- Выключайте бытовую технику. Телевизор, микроволновка, электрочайник – это те приборы, которые работают в фоновом режиме.
- Стирка в холодной воде. На сегодняшний день есть немало средств для стирки в холодной воде.
- Переведите бойлер в экономичный режим.
- Эти способы могут помочь сэкономить до 15% света в месяц.
Переоборудование помещения
Для начала можно заменить все лампочки на светодиодные.
LED-лампа мощностью 10W генерирует столько же света, как и обычная лампа накаливания мощностью 100W, только при этом потребляет на 90% меньше электроэнергии. К тому же срок службы светодиодной лампочки составляет около 15 лет, а лампы накаливания – примерно 4 месяца.
Утепление дома. Через щели в окнах может тратиться до 50% всего тепла. Для этого можно заменить старые рамы современными, металлопластиковыми; утеплить балкон и входную дверь; установить по батареям отображающие экраны из пенофола или фольги.
Современная бытовая техника. Новая бытовая техника имеет классификацию энергоэффективности и может сэкономить до 50% затрат на электричество.
Обновите счетчики. Установка высокоточных устройств учета электроэнергии поможет значительно уменьшить потребление света.
Просмотр тарифа
С 6 января 2021 года №15, НКРЭКУ отменила ряд льготных тарифов на электроэнергию в Украине. Однако актуальным остается " ночной тариф".
В частности, сутки делятся на две тарифные зоны: дневную – с 7.00 до 23.00, и ночную – с 23.00 до 7.00. Ночной на 50% ниже дневного, а дневной – это стандартный ценник за свет на текущий момент.
Чтобы перейти на ночной тариф, абоненту нужно подать соответствующее заявление поставщику и установить двухтарифный счетчик, который сможет считать киловатт отдельно ночью и днем.
Отметим, что в следующем году электроэнергия для населения в следующем году не будет дорожать.