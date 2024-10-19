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Краще з Youtube
Ексклюзив ТСН
Укрaїнa
Політика
Війна
Гламур
Проспорт
Леді
Здоров’я
Астрологія
Відео
Рецепти
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ТСН
ТСН.Cпецвипуск
Новини ТСН 20:00 18 жовтня. Реакція світу на план перемоги, торгівля довідками, новий скандал з МСЕК
Новини ТСН 20:00 18 жовтня. Реакція світу на план перемоги, торгівля довідками, новий скандал з МСЕК
Новини ТСН 20:00 18 жовтня. Реакція світу на план перемоги, торгівля довідками, новий скандал з МСЕК
Новини ТСН 00:00 19 жовтня. Обмін полоненими. Вибори в Молдові
Сюжети випуску
Новини ТСН 00:00 19 жовтня. Обмін полоненими. Вибори в Молдові
Поляк проїхав 850 км на велосипеді, щоб зібрати кошти для реабілітації військовополонених
Україна у фокусі закордонних ЗМІ: що вразило іноземців цього тижня
Вдома! Звільнено з полону журналіста Максима Буткевича і не лише…
Новини ТСН 23:00 18 жовтня. Обмін полоненими! Ключове від Зеленського! КНДРівці в армії РФ!
Путін пропустить саміт Великої Двадцятки у Бразилії
Українські військові зняли власне кіно! Прем'єра фільму "Спротив та Єдніст"
Півторарічна дитина уся в синцях, а поліція і соцслужба ігнорують! Шокувальна історія з Броварів!
Не ігноруй хвороби! У Львові закликали українців до вакцинації!
Російські БПЛА залетіли углиб Румунії на 14 кілометрів!
Зеленський про НАТО, ядерну зброю та мобілізацію 18-річних: ключові відповіді президента України
Війська Північної Кореї воюватимуть проти України в складі армії РФ?
Великий обмін! 95 українських військовополонених повертаються додому!
Дорослі обурені? Що не так з “оновленим” предметом "Захист України"?
Україномовні бюлетені, але російський вплив і підкуп! Молдова готується голосувати! Ексклюзив ТСН
Партнери тиснуть щодо мобілізації українців - Стефанішина
Схеми ухилення від мобілізації! Як працює підпілля медичних довідок і скільки коштує "відстрочка"?
Новий виток скандалів із керівницею МСЕК на Хмельниччині!
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Грошей на програму відбудови - немає! Переговори з міжнародними донорами на 2025 рік!
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Ядерна зброя та План Перемоги! Зеленський зустрівся з журналістами та пояснив все!
Домовленості для України! Байден і Шольц провели зустрічі віч-на-віч
Переляк після візиту і заяв Зеленського! Кого з ЄС налякав план миру
Можливо закінчити війну вже в 2025? Чим вразив світ план перемоги?!
Гроші збирати не треба! Як отримати від держави гарантований протез безоплатно?
Ворог щодня вдосконалює штурми - бійці про бої поблизу Вугледара
Новини ТСН 19:00 18 жовтня. Ворог активізувався на Запоріжжі! Допомога від США
Благодійники з Норвегії передали мобільну стоматологію для ЗСУ
Ворог активізувався на Запоріжжі! Кількість поранених стрімко росте
Сотні “Шахедів” щодня і війська КНДР на фронті: загрози для України посилюються
Новини ТСН 18:30 18 жовтня. Байден прибув до Німеччини, повернення тіл полеглих військових
Фортеця Тягинь: в Києві презентували віртуальний музей, присвячений стародавній пам'ятці
Як вберегти атомну енергетику України? Конференція за участі влади, енергетиків та МАГАТЕ
На щиті: 501 тіло загиблих оборонців повернула Україна 18 жовтня
Байден прибув до Німеччини: обговорив з європейськими лідерами Україну та Близький Схід
Новини України та світу станом на 18 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.
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