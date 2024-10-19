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Новини ТСН 20:00 18 жовтня. Реакція світу на план перемоги, торгівля довідками, новий скандал з МСЕК

Новини ТСН 20:00 18 жовтня. Реакція світу на план перемоги, торгівля довідками, новий скандал з МСЕК

Новини ТСН 00:00 19 жовтня. Обмін полоненими. Вибори в Молдові

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 18 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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