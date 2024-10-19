Востаннє він виходив на звʼязок 15 травня 2022 року з Маріуполя.

З полону звільнили азовця Андрія Богдана.

Про це повідомила Суспільному його мама.

З початку повномасштабного вторгнення він брав участь у боях за Маріуполь та обороні Азовсталі. Востаннє виходив на звʼязок 15 травня 2022 року з Маріуполя. У серпні 2023 року "суд" в окупованому Донецьку засудив Андрія Богдана до 25 років колонії.

Андрій був у полоні 29 місяців. Його батько був військовим 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Він помер 27 жовтня 2023 року у лікарні від інсульту унаслідок тяжких травм після поранення на фронті.

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Брат Андрія Богдана, Анатолій, зараз продовжує службу у Силах Оборони.

"3767 громадян України звільнено з російської неволі! Ми пам'ятаємо про кожного, хто досі залишається там, у полоні! І зробимо все, щоб повернути всіх додому!", - повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо,18 жовтня до України повернули 501 загиблого військового. Їхні тіла після ідентифікації передадуть рідним для поховання.

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