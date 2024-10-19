В последний раз он выходил на связь 15 мая 2022 года из Мариуполя.

Из плена освободили азовца Андрея Богдана.

Об этом сообщила Общественному его мама.

С начала полномасштабного вторжения он участвовал в боях за Мариуполь и оборону Азовстали. Последний раз выходил на связь 15 мая 2022 года из Мариуполя. В августе 2023 года "суд" в оккупированном Донецке приговорил Андрея Богдана к 25 годам колонии.

Андрей был в плену 29 месяцев. Его отец был военным 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Он умер 27 октября 2023 года в больнице от инсульта в результате тяжелых травм после ранения на фронте.

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Брат Андрея Богдана Анатолий сейчас продолжает службу в Силах Обороны.

"3767 граждан Украины уволены из российской неволи! Мы помним о каждом, кто до сих пор остается там, в плену! И сделаем все, чтобы вернуть всех домой!", — сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Напомним, 18 октября в Украину вернули 501 погибшего военного. Их тела после идентификации передадут родным для погребения.

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