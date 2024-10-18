Украина вернула тела полтысячи павших защитников

В Украину вернули 501 погибшего военного. Их тела после идентификации передадут родным для погребения.

Об этом сообщили 18 октября в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Удалось репатриировать 382 тела военных, погибших на Авдеевском направлении, 56 – из Бахмутского направления, 45 тел – из Марьинского направления, шесть – из Угледарского направления, четырех – из Запорожского направления, семь – из Луганского направления. Также удалось вернуть одно тело из морга на территории РФ.

Отмечается, что вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации тела павших защитников передадут семьям для достойного захоронения.

Напомним, 14 сентября Украина и Россия провели очередной обмен пленными, во время которого домой впервые вернулись бойцы "Азова".

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