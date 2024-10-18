Лилия Ребрик с 6-летней дочерью примеряла одинаковые образы и ошеломила их сходством

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показалась в необычном фотосете с дочкой-копией.

В фотоблоге Лилия похвасталась модным луком, который состоял из белых джинсов, объемной куртки и сапог. Вероятно, средняя дочь ведущей Полина решила повторить образ мамы и оделась так же. Более того, 6-летняя девочка даже скопировала место и позу фотосета. Лилия не сдержалась и сравнила эти два фото. И призналась, что она не успевает осознать, как быстро проходит время.

Лилия Ребрик с дочерью Полиной / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Нет, ну это фото должно остаться здесь! Этот взгляд, эта поза. Просто смотрю и сама в шоке! Это – моя маленькая Поля и такая уже взрослая… Такая интересная! Такая ни на кого не похожая! Хотя… может мы все же похожи? Ну хотя бы немножко. Я – огонь. Она – огнище. Средние дети в семье – это особенная история и особый подход", – написала Ребрик.

В свою очередь в комментариях мнения о сходстве звезды и ее дочери разделились:

Диана похожа на вашу сестру, Поля на Вас, а Адель на папу

Мамина копия

Диана на вас похожа, а Аделька с Полиной – папины дочки

Если смотреть на Полину и вас, вы похожи. Но если брать Полину, вас и вашего мужа, то она похожа на отца

Напомним, недавно Лилия Ребрик сообщила о празднике в семье. Ее младшая дочь отпраздновала семь месяцев и по случаю праздника попозировала в оригинальном образе.

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