Си Цзиньпин поедет в Россию: что известно

Лидер Китая Си Цзиньпин поедет в Россию, чтобы в Казани принять участие в 16-м саммите БРИКС 22-24 октября.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, сообщает Reuters.

По ее словам, во время своего визита Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров, диалогах экспертов и других мероприятиях, а также "обменяется мнениями по текущей международной ситуации".

Высказалась Мао Нин и о ситуации в мире. Она подчеркнула, что Пекин хочет "способствовать миру и развитию" во всем мире.

Отметим, что эта поездка Си Цзиньпина в РФ станет его вторым визитом в страну-агрессорку после начала полномасштабного вторжения. Ранее политик был в России в марте 2023 года.

Напомним, ранее заместитель председателя центрального военного совета КНР Чжан Юся сделал заявление об углублении сотрудничества с армией РФ. Мол, страны хотят вывести отношения "на самый высокий уровень за всю историю".

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