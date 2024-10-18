Сі Цзіньпін поїде до Росії: що відомо

Пекін хоче "сприяти миру і розвитку".

Лідер Китаю Сі Цзіньпін поїде до Росії, аби у Казані взяти участь у 16-му саміт БРІКС 22−24 жовтня.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє Reuters.

За її словами, під час свого візиту Сі Цзіньпін візьме участь у зустрічі лідерів, діалогах експертів та інших заходах, а також "обміняється думками щодо поточної міжнародної ситуації".

Висловилася Мао Нін і про ситуацію в світі. Вона наголосила, що Пекін хоче "сприяти миру і розвитку" в усьому світі.

Зауважимо, що ця поїздка Сі Цзіньпіна до РФ стане його другим візитом до країни-агресорки після початку повномасштабного вторгнення. Раніше політик був в Росії у березні 2023-го.

Нагадаємо, раніше заступник голови центральної військової ради КНР Чжан Юся зробив заяву про поглиблення співпраці з армією РФ. Мовляв, країни хочуть вивести відносини "на найвищий рівень за всю історію".

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