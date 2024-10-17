Китай допомагає Росії у війні: Зеленський озвучив заяву

Китай допомагає Російській Федерації затягувати війну в Україні. Крім того, Москва отримує військову допомогу з Ірану та Північної Кореї.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Європейській раді.

"Він (Путін - Ред.) отримує допомогу від Північної Кореї снарядами, обладнанням, а тепер навіть людьми. Плюс Іран... На жаль, ми також маємо чіткі дані розвідки про те, що Китай все ще активно допомагає Росії затягувати цю війну", - наголосив президент.

За словами Зеленського, Росії потрібно більше сил. Саме тому "фюрер" Володимир Путін готує підкріплення для продовження війни, а не для її припинення. Зеленський зауважив, що очільник Кремля прагне до наступного року зрівнятися з виробництвом боєприпасів у країнах ЄС.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський назвав країни, які беруть участь у війни в Україні. З його слів, до "коаліції злочинців" увійшли Північна Корея та Іран.

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