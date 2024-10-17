План перемоги Зеленського: як відреагували в НАТО

Північноатлантичний альянс взяв до відома План перемоги України, який представив президент Володимир Зеленський. Втім, потрібно обговорити чимало політичних та військових аспектів щодо нього.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Associated Press.

Рютте не назвав чітких термінів вступу України до НАТО. Але, з його слів, країна неодмінно стане частиною цього блоку. Генсек НАТО наголосив, що необхідно обговорити чимало політичних та військових аспектів, щоб побачити, "що ми можемо зробити, а що ні".

За словами генсека Рютте, основна увага має бути зосереджена на тому, щоб допомогти Україні відвоювати більше території та зміцнити її позиції для будь-яких майбутніх мирних переговорів.

Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив План перемоги України у Верховній Раді. Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Перші чотири пункти треба реалізувати під час війни.

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