Знайомство в Інтернеті обернулось побиттям і зґвалтуванням у готелі Тернополя

У Тернополі поліцейські затримали раніше судимого львів’янина, який зґвалтував жінку.

Про це повідомили у поліції регіону.

Постраждала – з Хмельниччини, вона познайомилася з кривдником в соціальних мережах. Вони домовилися зустрітися в Тернополі в готелі. Після зустрічі чоловік закрив жінку в кімнаті і зґвалтував.

"45-річна жителька Хмельницької області змогла зателефонувати до поліції. На місце злочину оперативно прибула слідчо-оперативна група. Жінку опитали і доправили до лікарні, оскільки в неї були чисельні травми", – повідомили в поліції.

Поліцейські затримали нападника в тому ж готелі. Підозрюваним виявився 48-річний житель Львова. Він уже відбував покарання за статеві злочини, але звільнився з місць позбавлення волі за "законом Савченко".

Слідчі поліції оголосили рецидивісту підозру за ч. 2 ст. 152 КК України (Зґвалтування, вчинене повторно) та ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань). Тернопільський міськрайонний суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині 40-річний безробітний та без постійного місця проживання через кватирку проник до будинку самотньої 82-річної пенсіонерки. Зловмисник залякав стареньку, побив і зґвалтував.

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