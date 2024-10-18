Байден зробив тривожну заяву про війну в Україні

Президент США засудив Кремль за напад на Україну.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що на Україну та її партнерів чекає важка зима. Саме тому важливо продовжувати підтримку Києва.

Про це повідомляє очільник Білого дому заявив під час візиту до Берліна.

"На нас чекає дуже важка зима. Ми не можемо опускати руки", - наголосив американський лідер.

За його словами, союзники по НАТО повинні "забезпечувати підтримку... доки Україна не досягне справедливого та стійкого миру".

Байден засудив російського "фюрера" Володимира Путіна за "жорстокий напад на Україну" та наголосив, що Північноатлантичний альянс залишається сильним і більш об'єднаним, ніж будь-коли.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський стривожив заявою про майбутню зиму.