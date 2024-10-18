Шольц будет блокировать скорейшее приглашение Украины в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен блокировать скорейшее приглашение Украины в НАТО и отверг ключевые пункты Плана победы Владимира Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации войны.

Об этом со ссылкой на германского политика сообщает Bild.

Что касается блокирования приглашения Украины в Альянс, то здесь Шольц сослался на резолюцию последнего саммита НАТО в Вашингтоне. Тогда Альянс так и не склонился в пользу приглашения: против выступали США и Германия.

В резолюции отмечалось, что приглашение в НАТО может состояться только после того, как на это согласятся все союзники и будут выполнены все условия принятия. К таким условиям относятся реформы в области демократии, экономики и безопасности.

Кроме того, канцлер раскритиковал План победы Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации войны. Он волнуется, чтобы вина РФ в Украине не превратилась в войну между РФ и НАТО. В частности, эти волнения повлияли на его решение отказать Киеву в поставках крылатых ракет Taurus.

"Я не считаю такие снабжения правильными, и так оно и останется", — подчеркнул Олаф Шольц.

Напомним, ранее Олаф Шольц отреагировал на План победы Зеленского. В частности, канцлер заявил, что имеет свои решения, которые он принял, и они "не изменятся".

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