Как хранить свежие продукты дольше: советы для кухни

Зелень будет оставаться свежей дольше, если вы будете правильно хранить ее в холодильнике
Практически каждый хранит продукты в холодильнике, но далековато не все знают, как верно это делать. Однако если придерживаться простых правил, то это будет гарантировать вам вкусное и здоровое питание плюс экономию денег.
Как продлить жизнь продуктам – читайте дальше.
Как раскладывать продукты по секциям
Каждая из секций имеет свой режим охлаждения и предназначена для хранения различных типов продуктов. Обычно в каждой секции есть обозначение того, для хранения продуктов она подходит идеально.
Тогда не обязательно хранить в холодильнике фрукты. Некоторые из них можно хранить при комнатной температуре несколько дней.
Как продлить жизнь зелени
Зелень будет оставаться свежей дольше, если вы будете правильно хранить ее в холодильнике. Для этого подрежьте стебли зелени и поставьте в стакан холодной воды.
Молочные продукты
В то время как молочные продукты, в том числе и твердые сыры, храните в отдельной секции холодильника. Не забывайте о контейнере и домашней упаковке пищевой пленкой. Таким образом, продукты этой группы не будут обветриваться и не впитывать посторонние запахи.
Мясо и рыба
Этим продуктам тесно на полке. В сырой рыбе и сыром мясе продолжают жить бактерии, а иногда и паразиты. Не следует допускать их распространения. Храните эти продукты в отдельных секциях, используя контейнеры, вакуумные упаковки или хотя бы изолируйте пленкой.
Продукты готовые
Есть ряд продуктов, которые можно уберечь годами и от которых вред наименьший. В них входят:
- крупы,
- сухари и мучные снеки,
- консервы,
- сушеное и вяленое мясо,
- джемы,
- мед и многое другое.
Перед походом в супермаркет важно учесть все риски и определить, какие продукты можно запасти. Только при рациональном подходе вы будете уверены в завтрашнем дне.
Следите за сроком годности
В хладильнике выделите часть продуктов, которые по вашему мнению, необходимо использовать как можно скорее. Такое сочетание и комбинирование содержимого полок не только служит напоминанием о хранении продуктов, но и может вдохновить на новые интересные рецепты.
Как проверить яйца на свежесть
Несмотря на то, что яйца оставляют свежими даже после окончания срока годности, указанного на упаковке, есть простой способ проверить.
- Положите яйцо в воду. Если оно утонуло и лежит на боку, яйцо свежее.
- Если яйцо утонуло, но стоит прямо, используйте его как можно скорее (или сварите в крутую).
- Если же яйцо всплыло, его следует выбросить.
Как хранить продукты без холодильника
Есть несколько вариантов, которые спасут продукты даже без холодильника:
- термосумка – она поможет продуктам жить дольше, пока ваш холодильник снова не заработает;
- термообработка – этот способ поможет спасти продукты, которые не выдержат длительное отсутствие требуемой температуры;
- балкон – если за окном минусовая температура, лучшего места для хранения продуктов трудно найти
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