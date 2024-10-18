Как хранить свежие продукты дольше: советы для кухни

Зелень будет оставаться свежей дольше, если вы будете правильно хранить ее в холодильнике

Практически каждый хранит продукты в холодильнике, но далековато не все знают, как верно это делать. Однако если придерживаться простых правил, то это будет гарантировать вам вкусное и здоровое питание плюс экономию денег.

Как продлить жизнь продуктам – читайте дальше.

Как раскладывать продукты по секциям

Каждая из секций имеет свой режим охлаждения и предназначена для хранения различных типов продуктов. Обычно в каждой секции есть обозначение того, для хранения продуктов она подходит идеально.

Тогда не обязательно хранить в холодильнике фрукты. Некоторые из них можно хранить при комнатной температуре несколько дней.

Как продлить жизнь зелени

Зелень будет оставаться свежей дольше, если вы будете правильно хранить ее в холодильнике. Для этого подрежьте стебли зелени и поставьте в стакан холодной воды.

Молочные продукты

В то время как молочные продукты, в том числе и твердые сыры, храните в отдельной секции холодильника. Не забывайте о контейнере и домашней упаковке пищевой пленкой. Таким образом, продукты этой группы не будут обветриваться и не впитывать посторонние запахи.

Мясо и рыба

Этим продуктам тесно на полке. В сырой рыбе и сыром мясе продолжают жить бактерии, а иногда и паразиты. Не следует допускать их распространения. Храните эти продукты в отдельных секциях, используя контейнеры, вакуумные упаковки или хотя бы изолируйте пленкой.

Продукты готовые

Есть ряд продуктов, которые можно уберечь годами и от которых вред наименьший. В них входят:

крупы,

сухари и мучные снеки,

консервы,

сушеное и вяленое мясо,

джемы,

мед и многое другое.

Перед походом в супермаркет важно учесть все риски и определить, какие продукты можно запасти. Только при рациональном подходе вы будете уверены в завтрашнем дне.

Следите за сроком годности

В хладильнике выделите часть продуктов, которые по вашему мнению, необходимо использовать как можно скорее. Такое сочетание и комбинирование содержимого полок не только служит напоминанием о хранении продуктов, но и может вдохновить на новые интересные рецепты.

Как проверить яйца на свежесть

Несмотря на то, что яйца оставляют свежими даже после окончания срока годности, указанного на упаковке, есть простой способ проверить.

Положите яйцо в воду. Если оно утонуло и лежит на боку, яйцо свежее.

Если яйцо утонуло, но стоит прямо, используйте его как можно скорее (или сварите в крутую).

Если же яйцо всплыло, его следует выбросить.

Как хранить продукты без холодильника

Есть несколько вариантов, которые спасут продукты даже без холодильника:

термосумка – она поможет продуктам жить дольше, пока ваш холодильник снова не заработает;

термообработка – этот способ поможет спасти продукты, которые не выдержат длительное отсутствие требуемой температуры;

балкон – если за окном минусовая температура, лучшего места для хранения продуктов трудно найти

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