Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как хранить свежие продукты дольше: советы для кухни

Как хранить свежие продукты дольше: советы для кухни

Как правильно хранить продукты в холодильнике

Зелень будет оставаться свежей дольше, если вы будете правильно хранить ее в холодильнике

Практически каждый хранит продукты в холодильнике, но далековато не все знают, как верно это делать. Однако если придерживаться простых правил, то это будет гарантировать вам вкусное и здоровое питание плюс экономию денег.

Как продлить жизнь продуктам – читайте дальше.

Как раскладывать продукты по секциям

Каждая из секций имеет свой режим охлаждения и предназначена для хранения различных типов продуктов. Обычно в каждой секции есть обозначение того, для хранения продуктов она подходит идеально.

Тогда не обязательно хранить в холодильнике фрукты. Некоторые из них можно хранить при комнатной температуре несколько дней.

Как продлить жизнь зелени

Зелень будет оставаться свежей дольше, если вы будете правильно хранить ее в холодильнике. Для этого подрежьте стебли зелени и поставьте в стакан холодной воды.

Молочные продукты

В то время как молочные продукты, в том числе и твердые сыры, храните в отдельной секции холодильника. Не забывайте о контейнере и домашней упаковке пищевой пленкой. Таким образом, продукты этой группы не будут обветриваться и не впитывать посторонние запахи.

Мясо и рыба

Этим продуктам тесно на полке. В сырой рыбе и сыром мясе продолжают жить бактерии, а иногда и паразиты. Не следует допускать их распространения. Храните эти продукты в отдельных секциях, используя контейнеры, вакуумные упаковки или хотя бы изолируйте пленкой.

Продукты готовые

Есть ряд продуктов, которые можно уберечь годами и от которых вред наименьший. В них входят:

  • крупы,
  • сухари и мучные снеки,
  • консервы,
  • сушеное и вяленое мясо,
  • джемы,
  • мед и многое другое.

Перед походом в супермаркет важно учесть все риски и определить, какие продукты можно запасти. Только при рациональном подходе вы будете уверены в завтрашнем дне.

Следите за сроком годности

В хладильнике выделите часть продуктов, которые по вашему мнению, необходимо использовать как можно скорее. Такое сочетание и комбинирование содержимого полок не только служит напоминанием о хранении продуктов, но и может вдохновить на новые интересные рецепты.

Как проверить яйца на свежесть

Несмотря на то, что яйца оставляют свежими даже после окончания срока годности, указанного на упаковке, есть простой способ проверить.

  • Положите яйцо в воду. Если оно утонуло и лежит на боку, яйцо свежее.
  • Если яйцо утонуло, но стоит прямо, используйте его как можно скорее (или сварите в крутую).
  • Если же яйцо всплыло, его следует выбросить.

Как хранить продукты без холодильника

Есть несколько вариантов, которые спасут продукты даже без холодильника:

  • термосумка – она поможет продуктам жить дольше, пока ваш холодильник снова не заработает;
  • термообработка – этот способ поможет спасти продукты, которые не выдержат длительное отсутствие требуемой температуры;
  • балкон – если за окном минусовая температура, лучшего места для хранения продуктов трудно найти

Читайте также: Где лучше хранить яйца: в холодильнике или нет — восемь ошибок, которые делают практически все

Похожие темы:

Следующая публикация