Где лучше хранить яйца: в холодильнике или нет — восемь ошибок, которые делают практически все

Яйца – самый универсальный и популярный продукт, который можно есть на завтрак, обед или ужин. Однако они также являются такой пищей, которая требует особого ухода. Ведь если яйца не хранить должным образом, то у них могут развиться болезнетворные бактерии. К сожалению, многие совершают распространенные ошибки, приводящие к порче яиц.

Покупаете яйца, которые не правильно хранились

Когда вы приобретаете яйца в магазине, убедитесь, что они хранятся должным образом. Они должны стоять в охлажденной части, так как при комнатной температуре присутствующие в них бактерии начинают быстрее размножаться. Кроме того, обращайте внимание, чтобы на скорлупе не было трещин.

Не охлаждаете яйца, когда придете домой

Когда речь идет о хранении яиц, особенное значение имеет температура воздуха. Дело в том, что в яйцах могут развиваться бактерии сальмонеллы, вызывающие лихорадку, диарею, спазмы в желудке. Поэтому как только вы купили этот продукт и принесли домой, его нужно сразу охладить. При этом, охладев, яйца должны такими и оставаться. Согласно Министерству сельского хозяйства США, если охлажденные яйца поместить надолго в место с комнатной температурой, рост бактерий усилится.

Не устанавливаете правильную температуру в холодильнике

Яйца не только нужно как можно быстрее охлаждать, нужно еще выбрать правильную температуру воздуха. Убедитесь, что в холодильнике установлено не более 4,4 градуса по Цельсию. Также обязательно храните продукт в коробке. Также не ставьте яйца на дверце, а храните в самом холодном месте холодильника.

Моете яйца

Хотя некоторые считают, что мытье яиц важно, однако, на самом деле, так вы можете увеличить риск заражения. Когда вы моете этот продукт, то через поры в скорлупе может впитываться вода. Мыть яйца нет смысла еще и потому, что на поверхности каждого есть защитная оболочка, которая была создана тогда, когда его снесла курица.

Не охлаждаете вкрутую сваренные яйца

Если вы варите яйца вкрутую и хотите их хранить, то не забудьте поставить продукт в холодильник. Во время варки защитная оболочка на скорлупе смывается, поэтому яйца становятся более уязвимыми для бактерий.

Используете разбитые или треснувшие яйца

Поскольку из-за трещин в скорлупе в яйца могут попадать болезнетворные бактерии, вы не должны их покупать или готовить. Даже если эта трещина очень маленькая. Однако если яйца треснули, пока вы несли их домой, то ситуацию еще можно спасти. Разбейте их в емкость, плотно накройте и храните в холодильнике. Такие яйца следует использовать в течение двух дней.

Оставляете яйца надолго при комнатной температуре

Если вы собираетесь что-то готовить, не следует оставлять яйца на столе при комнатной температуре дольше двух часов. Кроме того, если вы соединили этот продукт и другие ингредиенты для блюда, то их следует либо готовить немедленно, либо поставить на 24 часа (не больше) в холодильник.

Замораживаете целые яйца или яичные желтки

Есть много различных продуктов, которые можно замораживать. Однако лучше не замораживать целые яйца или яичные желтки. Это приводит к увеличению количества воды внутри, что, вероятно, просто разорвет скорлупу.

Читайте также: