Как узнать свежие яйца или нет в магазине и дома: хитрые трюки, которые стоит запомнить

Свежие куриные яйца – питательный и полезный продукт, но только в том случае, если они соответствуют качеству. Если у них истек срок годности, то вы можете получить серьезное отравление.

Как узнать, что яйцо испорчено, дома

Самое простое, что вы можете сделать дома, чтобы проверить свежесть яйца, это погрузить его в холодную воду. Для этого налейте жидкость в достаточно глубокую емкость, затем поместите туда яйцо.

Если оно осталось лежать на дне в горизонтальном положении, значит перед вами очень свежий продукт. Яйцо, немного поднявшееся тупым концом доверху, уже не первой свежести, но для горячих блюд подойдут. Если оно всплыло на поверхность, его нельзя употреблять.

Также вы можете проверить желток и белок, разбив одно яйцо. Яйцо очень свежее, если желток выпуклый, а белок плотно собран вокруг него и вязкий. А вот плоский желток с редким белком указывают на то, что продукт уже залежался. Причина заключается в том, что со временем белковые цепи (связанные друг с другом вещества) распадаются, а потому белок и желток неплотно сцепляются.

Как отличить свежее яйцо от старика в магазине

В первую очередь, попробуйте внимательно рассмотреть яйца в магазине. Их скорлупа должна иметь матовую поверхность. Если она гладкая, от покупки лучше отказаться.

Чем дольше хранятся яйца, тем больше будет воздушный карман внутри скорлупы. Поэтому возьмите одно яйцо и рассмотрите его под ярким источником света. С одного конца всегда есть воздушный карман. Если она очень велика, а белок имеет затемнение, значит, яйца лежат в магазине много времени.

Попытайтесь слегка потрясти яйцо. Если вы не слышите посторонние звуки, можете покупать. Если услышали хлюпания или всплески, значит, внутрь попал воздух, из-за чего естественный воздушный карман расширился. Есть такой продукт уже нельзя.

Конечно, обращайте внимание на срок годности, который всегда производители указывают на упаковку товара. При соблюдении правил хранения продукт должен оставаться свежим.

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