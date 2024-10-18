"Это мой путь к победе": Фьюри раскрыл план на реванш с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился своим планом на бой-реванш против обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBF Александра Усика.

"Я считаю, что должен нокаутировать Усика. Это мой путь к победе. Перед первым поединком Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа меня спросили о результате боя. Спросили, кто победит. Я ответил, что Дюбуа должен очень быстро разбивать блок соперника, нанести ему вред и вывести его из боя за 5-6 раундов.

В поединке с Усиком я должен сделать то же самое", – цитирует слова британца British Boxing News.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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