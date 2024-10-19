Сили Оборони відкинули ворога у Кругляківці - Deep State

Аналітики оновили мапу бойових дій.
Мапу бойових дій на фронті оновлено.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
Сили Оборони відкинули ворога у Кругляківці.
"Ворог просунувся біля Кліщіївки, Максимільянівки та Вугледару", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 2 жовтня Україна вивела свої війська зі зруйнованого росіянами Вугледара Донецької області Битва за це місто тривала майже 2 роки.
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