Сили Оборони відкинули ворога у Кругляківці - Deep State

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Сили Оборони відкинули ворога у Кругляківці.

"Ворог просунувся біля Кліщіївки, Максимільянівки та Вугледару", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 жовтня Україна вивела свої війська зі зруйнованого росіянами Вугледара Донецької області Битва за це місто тривала майже 2 роки.

Читайте також: