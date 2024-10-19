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Сили Оборони відкинули ворога у Кругляківці - Deep State

Сили Оборони відкинули ворога у Кругляківці - Deep State

Українські військові продовжують боронити рідну землю. Фото: ОТУ "Харків"

Аналітики оновили мапу бойових дій.

Мапу бойових дій на фронті оновлено. 

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

Сили Оборони відкинули ворога у Кругляківці.

"Ворог просунувся біля Кліщіївки, Максимільянівки та Вугледару", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 2 жовтня Україна вивела свої війська зі зруйнованого росіянами Вугледара Донецької області Битва за це місто тривала майже 2 роки. 

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