Українські війська вийшли з Вугледара: що відбувається у місті зараз

Росіяни, ймовірно, окупували Вугледар у Донецькій області. Принаймні, про це свідчать останні геолокаційні дані. Аналітики Deep Statе двічі заявили про окупацію міста ворогом. У Мережі навіть публікують вивішені триколори в місті.

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Захоплення Вугледара

Російські загарбники, ймовірно, окупували Вугледар. Так звані “блогери” Ерефії публікують вивішені триколорні ганчірки в різних куточках міста. Про це повідомив моніторинговий ресурс DeepState.

"Останні дні оборони немає бажання коментувати, все одно нічого не зміниться. Честь тим, хто боровся, і тим, кого вже немає з нами", - йдеться в повідомленні.

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Згодом аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму звіті написали, що російські війська, ймовірно, захопили Вугледар 1 жовтня - після повідомлення про виведення українських військ.

Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри від 30 вересня та 1 жовтня показують, як війська РФ встановлюють російські прапори та вільно діють у різних частинах Вугледару. Відповідне відео вже розлетілося соцмережами.

1 жовтня начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телемарафоні "Єдині новини" повідомив, що армія РФ перебуває майже у центрі Вугледара.

"До цих 107 людей, які там залишаються, дуже важко до них доїхати — завезти гуманітарну допомогу, питну воду медикаменти, тому що йде активна фаза війни. Уже зараз ворог перебуває майже в центрі міста. Обстановка і гуманітарна ситуація вкрай важка у Вугледарі", - вказано в повідомленні.

Однак, за деякими повідомленнями, українські сили все ще трималися в деяких районах міста. BBC поспілкувалася з двома солдатами 72-ї бригади, яким вдалося залишити Вугледар перед останнім штурмом і зайняти нові позиції в цьому ж районі.

"За останні кілька днів українським бійцям довелося самостійно шукати вихід з Вугледара пішки, інакше їх неможливо було евакуювати", - розповів кулеметник, який побажав залишитися неназваним.

Багато хто був поранений і вбитий російськими безпілотниками та артилерією, коли вони намагалися піти, розповідає інший військовий Роман. Багато інших вважаються зниклими безвісти.

Того ж дня один з українських військовослужбовців повідомив, що частина угруповання військ Сил оборони провела планове виведення з Вугледара, щоб уникнути оточення.

ЗСУ почали відводити війська

За словами російських "блогерів", ЗСУ почали відводити війська наприкінці 30 вересня. Нібито окупанти не повністю перекрили українські шляхи відходу для виведення військ Сил оборони, але артилерія і БпЛА завдали невстановлених втрат українським військовослужбовцям.

"Масштаб українських втрат наразі невідомий. Втім, поширені повідомлення про відступ ЗСУ свідчать про те, що чисельніший український контингент, ймовірно, уникнув російського оточення, яке призвело б до великих втрат", - додали в повідомленні.

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Тим часом двоє військослужбовців 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців сказали Суспільному, що станом на вечір 1 жовтня окремі частини Вугледара перебували під контролем Сил оборони, втім більша частина міста — під контролем росіян.

2 жовтня близько 10-ої ранку аналітики Deep State вдруге повідомили, що російські війська захопили Вугледар на Донеччині.

"Мапу оновлено! Ворог окупував Вугледар та Обуховку. Волноваський район (за старою адмін.системою) повністю втрачено. Світлина з поїздки в район Вугледару на запрошення побратима Назара, який в той час був ще у 72 ОМБр", - вказано в повідомленні.

Того ж дня близько 13-ї оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" підтвердило виведення підрозділів Сил Оборони з міста Вугледар.

Чому росіяни пішли на Вугледар?

OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко в інтерв’ю NV заявив, що ворог дізнався про ротацію 72-ї бригади імені "Чорних запорожців" у Вугледарі на Донеччині та пішов у потужний наступ через допис народної депутатки Мар'яни Безуглої у Мережі.

"Я говорю про [народну депутатку] Мар’яну Безуглу і про її пост про те, що у Вугледарі триває ротація і що 72-а бригада виводиться. Тоді це було з такою собі панікою написано. Мені мої джерела сказали, що в той же день після виходу її посту, буквально за кілька годин, на ті позиції, де відбувалися планові ротації 72-ї бригади, пішли вдвічі, втричі більші сили ворога з більшою кількістю бронетехніки, з більшою підтримкою артилерії. Тобто буквально в моменті ворог зреагував на це і ротація була зірвана", - сказали в повідомленні.

За його словами, йдеться про наступ під Водяним, що східніше Вугледара. Там були міцні укріплення - бетонні споруди. Це єдина лінія бетонних окопів, які були на тому напрямку.

"І вони в той же день були, на жаль, захоплені. Тому що нас, так би мовити, зловили на ротації, на жаль, росіяни. І тут справді вирішальним фактором була саме ця медійна складова. Тобто, якби її не було, то мені кажуть у 72-й бригаді, що вони б точно все втримали, якби не сунули в стільки разів більше сили, знаючи, що в нас в цей момент ротація. На жаль, це був вирішальний фактор", - додали в повідомленні.

На його думку, допис Безуглої у захопленні позицій ворогом у Водяному цитую: "був ключовим, тому що саме після цього були захоплені наші бетонні окопи".

Наслідки окупації Вугледара

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни зауважили - деякі так звані "воєнкори" РФ не очікують краху лінії фронту після захоплення Вугледара, посилаючись на українські оборонні позиції на північний схід від міста і необхідність для російських військ повністю очистити його, щоб зробити його придатною позицією, з якої можна буде розпочинати нові атаки.

Пов'язаний з Кремлем "воєнкор" критикує заяви про те, що захоплення Росією Вугледара призведе до руйнування української оборони в Донецькій області і дозволить військам РФ просуватися до Краматорська та Слов'янська, після захоплення Курахового та Покровська.

З його слів, аргумент не враховує той факт, що росіянам доведеться вести бої через сильно укріплені населені пункти далеко на північ і північний схід від Вугледара, таких як Костянтинівка, Добропілля, Покровськ, Селидове, Курахове, Слов'янськ та Краматорськ.

"Захоплення Росією Вугледара навряд чи кардинально змінить перебіг наступальних операцій у західній частині Донецької області. Здебільшого тому, що цей населений пункт не є особливо важливим логістичним вузлом. Крім того, до 1 жовтня росіяни контролювали більшість основних доріг, що ведуть до Вугледару. Це означає, що ворог уже мав можливість певною мірою перешкоджати українській логістиці у цій частині фронту", - вказано в повідомленні.

Вугледар розташований приблизно за 30 км на південь від нинішніх зусиль РФ у напрямку Покровська. Тому противнику необхідно маневрувати по 30 км відкритої місцевості, щоб суттєво підтримувати наступальні операції на південний схід від Покровська.

Крім того, Вугледар також розташований за 23 км на південь від шосе Н-15, яке тягнеться між Донецьком та прикордонною зоною Донецько-Запорізької області. Однак росіянам необхідно буде просуватися відкритою місцевістю в майбутній сезон бездоріжжя, щоб дістатися шосе.

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