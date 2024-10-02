Втрата Вугледара: AP пояснило, що демонструє відхід ЗСУ з міста

Падіння Вугледара навряд чи змінить хід війни в Україні. Але ця втрата демонструє важке становище Києва.

Про це пише AP.

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Місто Вугледар, за яке українські війська боролися протягом двох років, перейшло під контроль окупантів. Це слідує за жорстокою літньою кампанією на східному фронті, під час якої Київ поступився кількома тисячами квадратних кілометрів територій.

ЗСУ заявили, що виводять свої підрозділи з Вугледара, щоб захистити військовий персонал і зберегти техніку.

“Падіння Вугледара — це мікрокосм скрутного становища України на цьому етапі майже трирічної війни. Це відображає відмову США надати Україні дозвіл на завдання ударів по цілях у глибині території Росії, не даючи Києву знизити можливості Москви. Тим часом домінування Росії в небі дозволяє їй розробляти та вдосконалювати руйнівні авіаційні плануючі бомби, на які Україна не має ефективної відповіді, тоді як суперечлива мобілізаційна кампанія не спромоглася створити новий клас українських винищувачів, здатних утримати лінію фронту”, — йдеться у повідомленні.

Відхід українських солдатів із міста стався після довгоочікуваного візиту президента України Володимира Зеленського до США минулого тижня. Поки адміністрація Байдена відмовляла Києву в застосуванні армійських тактичних ракетних систем (ATACMS) для ударів по російських аеродромах та інших ключових цілях, а “План перемоги” Зеленського дехто відкидав як “список бажань, а не план дій”.

Тим часом російські винищувачі продовжували скидати авіаційні бомби на Вугледар, що пришвидшило відступ.

”Основна тактика росіян полягала в тому, щоб оточити нас з флангів, і вони робили це постійно протягом шести-семи місяців постійними атаками з повітря — завдяки цій тактиці вони встигли вичерпати наші ресурси, тому що ми не маємо стільки як у них”, — розповів Арсеній Прилипка, керівник прес-служби 72-ї бригади, яка з серпня 2022 року захищала Вугледар.

Раніше у DeepState написали про те, що армія РФ захопила Вугледар на Донеччині та Обуховку на Курщині.

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