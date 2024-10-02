Потеря Угледара: AP объяснило, что демонстрирует отход ВСУ из города

Падение Угледара вряд ли изменит ход войны в Украине. Но эта потеря демонстрирует тяжелое положение Киева.

Об этом пишет AP.

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Город Угледар, за который украинские войска сражались в течение двух лет, перешел под контроль оккупантов. Это следует за жестокой летней кампанией на восточном фронте, во время которой Киев уступил несколько тысяч квадратных километров территорий.

ВСУ заявили, что выводят свои подразделения из Угледара, чтобы защитить военный персонал и сберечь технику.

“Падение Угледара – это микрокосм затруднительного положения Украины на этом этапе почти трехлетней войны. Это отражает отказ США предоставить Украине разрешение на нанесение ударов по целям в глубине территории России, не давая Киеву снизить возможности Москвы. Между тем, доминирование России в небе позволяет ей разрабатывать и совершенствовать разрушительные авиационные планирующие бомбы, на которые Украина не имеет эффективного ответа, тогда как противоречивая мобилизационная кампания не смогла создать новый класс украинских истребителей, способных удержать линию фронта”, — говорится в сообщении.

Уход украинских солдат из города произошел после долгожданного визита президента Украины Владимира Зеленского в США на прошлой неделе. Пока администрация Байдена отказывала Киеву в применении армейских тактических ракетных систем (ATACMS) для ударов по российским аэродромам и другим ключевым целям, а План победы Зеленского некоторые отвергали как "список желаний, а не план действий".

Тем временем российские истребители продолжали сбрасывать авиационные бомбы на Угледар, что ускорило отступление.

”Основная тактика россиян заключалась в том, чтобы окружить нас с флангов, и они делали это постоянно в течение шести-семи месяцев постоянными атаками с воздуха — благодаря этой тактике они успели исчерпать наши ресурсы, потому что у нас нет столько как у них”, — рассказал Арсений Прилипко, руководитель пресс-службы 72-й бригады, которая с августа 2022 года защищала Угледар.

Ранее в DeepState написали о том, что армия РФ захватила Угледар в Донецкой области и Обуховку на Курщине.

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