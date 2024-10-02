Украинские войска вышли из Угледара: что происходит в городе сейчас

Россияне, вероятно, оккупировали Угледар в Донецкой области. По крайней мере, об этом свидетельствуют последние геолокационные данные. Аналитики Deep Statе дважды заявили об оккупации города врагом. В Сети даже публикуют вывешенные триколоры в городе.

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Увлечения Угледара

Российские захватчики, вероятно, оккупировали Угледар. Так называемые "блогеры" Ерефии публикуют вывешенные трехцветные тряпки в разных уголках города. Об этом сообщил мониторинговый ресурс DeepState.

" Последние дни обороны нет желания комментировать, все равно ничего не изменится. Честь боровшимся и тем, кого уже нет с нами", — говорится в сообщении.

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Впоследствии аналитики американского Института изучения войны в своем отчете написали, что российские войска, вероятно, захватили Угледар 1 октября – после сообщения о выводе украинских войск.

Аналитики отмечают, что геолокационные кадры от 30 сентября и 1 октября показывают, как войска РФ устанавливают российские флаги и свободно действуют в разных частях Угледара. Соответствующее видео уже разлетелось соцсетями.

1 октября начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в телемарафоне "Единые новости" сообщил, что армия РФ находится почти в центре Угледара.

"До этих 107 остающихся там людей очень трудно до них доехать — завезти гуманитарную помощь, питьевую воду медикаменты, потому что идет активная фаза войны. Уже сейчас враг находится почти в центре города. Обстановка и гуманитарная ситуация крайне тяжелая в Угледаре", – указано в сообщении.

Однако по некоторым сообщениям, украинские силы все еще держались в некоторых районах города. BBC пообщалась с двумя солдатами 72-й бригады, которым удалось оставить Угледарь перед последним штурмом и занять новые позиции в этом же районе.

"За последние несколько дней украинским бойцам пришлось самостоятельно искать выход из Угледара пешком, иначе их невозможно было эвакуировать ", — рассказал пулеметчик, пожелавший остаться неназванным.

Многие были ранены и убиты российскими беспилотниками и артиллерией, когда они пытались уйти, рассказывает другой военный Роман. Многие другие считаются пропавшими без вести.

В тот же день один из украинских военнослужащих сообщил, что часть группировки войск Сил обороны провела плановый вывод из Угледара во избежание оцепления.

ВСУ начали отводить войска

По словам российских "блоггеров", ВСУ начали отводить войска в конце 30 сентября. Якобы оккупанты не полностью перекрыли украинские пути отхода для вывода войск Сил обороны, но артиллерия и БпЛА нанесли неустановленные потери украинским военнослужащим.

"Масштаб украинских потерь пока неизвестен. Впрочем, распространенные сообщения об отступлении ВСУ свидетельствуют о том, что более многочисленный украинский контингент, вероятно, избежал российского окружения, которое привело бы к большим потерям", - добавили в сообщении.

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Тем временем двое военнослужащих 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев сказали Общественному, что на вечер 1 октября отдельные части Угледара находились под контролем Сил обороны, впрочем, большая часть города — под контролем россиян.

2 октября около 10 утра аналитики Deep State во второй раз сообщили, что российские войска захватили Угледар на Донетчине.

"Карта обновлена! Враг оккупировал Угледар и Обуховку. Волновахский район (по старой админ.системе) полностью потерян. Фотография из поездки в район Угледара по приглашению побратима Назара, который в то время был еще в 72 ОМБр", — указано в сообщении.

В тот же день около 13-ти оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" подтвердила вывод подразделений Сил Обороны из города Угледар.

Почему россияне пошли на Угледар?

OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко в интервью NV заявил, что враг узнал о ротации 72-й бригады имени "Черных запорожцев" в Угледаре Донецкой области и пошел в мощное наступление из-за сообщения народного депутата Марьяны Безуглой в Сети.

Я говорю о [народной депутатке] Марьяне Безуглой и о ее посте о том, что в Угледаре продолжается ротация и что 72-я бригада выводится. Тогда это было с такой паникой написано. Мне мои источники сказали, что в то же день после выхода ее поста, буквально через несколько часов, на те позиции, где происходили плановые ротации 72-й бригады, ушли вдвое, втрое большие силы врага с большим количеством бронетехники, с большей поддержкой артиллерии. ротация была сорвана", — сказали в сообщении.

По его словам, речь идет о наступлении под Водяным, что восточнее Угледара. Там были прочные укрепления – бетонные сооружения. Это единственная линия бетонных окопов, которые были на том направлении.

"И они в тот же день были, к сожалению, увлечены. Потому что нас, так сказать, поймали на ротации, к сожалению, россияне. И здесь действительно решающим фактором была именно эта медийная составляющая. То есть, если бы ее не было, то мне говорят в 72-й бригаде, что они бы точно все удержали, если бы не двигали во столько раз больше силы, зная, что у нас в этот момент ротация.

По его мнению, сообщение Безуглой в захвате позиций врагом в Водяном цитирую: "было ключевым, потому что именно после этого были захвачены наши бетонные окопы".

Последствия оккупации Угледара

Между тем аналитики Института изучения войны заметили — некоторые так называемые "военкоры" РФ не ожидают краха линии фронта после захвата Угледара, ссылаясь на украинские оборонные позиции к северо-востоку от города и необходимость для российских войск полностью очистить его, чтобы сделать его подходящей позицией, которой можно будет предпринимать новые атаки.

Связанный с Кремлем "военкор" критикует заявления о том, что захват Россией Угледара приведет к разрушению украинской обороны в Донецкой области и позволит войскам РФ продвигаться в Краматорск и Славянск, после захвата Курахово и Покровска.

По его словам, аргумент не учитывает тот факт, что россиянам придется вести бои из-за сильно укрепленных населенных пунктов далеко к северу и северо-востоку от Угледара, таких как Константиновка, Доброполье, Покровск, Селидово, Курахово, Славянск и Краматорск.

"Увлечение Россией Угледара вряд ли кардинально изменит течение наступательных операций в западной части Донецкой области. В основном потому, что этот населенный пункт не является особо важным логистическим узлом. Кроме того, до 1 октября россияне контролировали большинство основных дорог, ведущих к Угледару. Это значит, что враг уже имел возможность в определенной степени препятствовать украинской логистике в этой части фронта", — говорится в сообщении.

Угледар расположен примерно в 30 км южнее нынешних усилий РФ в направлении Покровска. Поэтому противнику необходимо маневрировать по 30 км открытой местности, чтобы существенно поддерживать наступательные операции к юго-востоку от Покровска.

Кроме того, Угледар также расположен в 23 км к югу от шоссе Н-15, которое тянется между Донецком и приграничной зоной Донецко-Запорожской области. Однако россиянам необходимо будет продвигаться по открытой местности в предстоящий сезон бездорожья, чтобы добраться до шоссе.

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