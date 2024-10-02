Прогноз погоды на выходные: синоптик предупредила о "коварном циклоне"

Диденко предупредила, что в выходные сухая погода удержится только на востоке и юго-востоке.

На выходных, 5-6 октября, Украину накроет циклон с юго-запада, и обусловит настоящую дождливую погоду.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Ибо именно 5-6 октября в Киев подкрадется... коварный циклон с юго-запада, и обусловит настоящую дождливую погоду. Так что дождитесь, выходные не за горами, будет дождь и даже, возможно, сильный", – пишет синоптик.

Диденко предупредила, что в выходные сухая погода удержится только на востоке и юго-востоке.

Погода завтра, 3 октября

По словам Диденко, завтра дожди пройдут в западных областях Украины, маленькая вероятность дождей – в Николаевской и Херсонской областях. Однако на остальной территории все же будет царить антициклональный характер погоды, поэтому будет сухо.

Температура воздуха 3 октября в большинстве областей Украины достаточно высока, в течение дня +20+26 градусов, в западных областях +13+17 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве в четверг, 3 октября, будет сухо, тепло, до +22 градусов, ветер южный, небольшой, вечером завтра порывистый.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода этой осенью.

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