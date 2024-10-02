Прогноз погоди на вихідні: синоптикиня попередила про "підступний циклон"

Діденко попередила, що на вихідних суха погода втримається лише на сході та південному сході.
Вихідними, 5-6 жовтня, Україну накриє циклон із південного заходу, і зумовить справжню дощову погоду.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
"Бо саме 5-6 жовтня до Києва підкрадеться... підступний циклон із південного заходу, і зумовить справжню дощову погоду. Так що дочекайтеся, вихідні не за горами, буде дощ і навіть, можливо, сильний", – пише синоптикиня.
Діденко попередила, що на вихідних суха погода втримається лише на сході та південному сході.
Погода завтра, 3 жовтня
За словами Діденко, завтра дощі пройдуть в західних областях України, маленька ймовірність дощів – на Миколаївщині та Херсонщині. Проте на решті території все ж пануватиме антициклональний характер погоди, тому буде сухо.
Температура повітря 3 жовтня у більшості областей України досить висока, протягом дня +20+26 градусів, у західних областях +13+17 градусів.
Погода у Києві
У Києві у четвер, 3 жовтня буде сухо, тепло, до +22 градусів, вітер південний, невеликий, ввечері завтра рвучкий.
Раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якою буде погода цієї осені.
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